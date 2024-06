(Alliance News) - NextEnergy Solar Fund Ltd a célébré mercredi des "étapes impressionnantes" en annonçant une valeur d'actif net plus faible mais un dividende plus élevé.

L'investisseur spécialisé dans l'énergie solaire et le stockage de l'énergie, basé à Guernesey, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action a chuté de 8,4% à 104,7 pence au 31 mars, contre 114,3 pence l'année précédente.

NextEnergy a déclaré un dividende total de 8,35 pence, en hausse de 11 % par rapport à 7,52 pence. En outre, elle a déclaré avoir approuvé un programme initial de rachat d'actions d'un montant maximum de 20 millions de livres sterling.

La présidente Helen Mahy a déclaré : "Depuis la fin de l'année, NESF a mené à bien la deuxième phase de son programme de recyclage des capitaux et a réalisé une valeur intéressante pour les actionnaires grâce à la vente de Whitecross, un actif solaire opérationnel de 35,22 mégawatts.

Mardi, la société a annoncé la vente de Whitecross à un acheteur tiers pour un montant de 27 millions de livres sterling.

Michael Bonte-Friedheim, directeur général et fondateur de NextEnergy Group, a déclaré que la société avait franchi plusieurs "étapes impressionnantes" au cours de l'exercice, citant notamment son dividende, la mise sous tension de quatre nouveaux actifs totalisant 345 mégawatts et le dividende pour l'ensemble de l'année.

NextEnergy Solar est gérée par NextEnergy Capital, qui fait partie du groupe NextEnergy.

Mme Bonte-Friedheim a ajouté : "NESF a joué un rôle clé dans les progrès réalisés par le Royaume-Uni pour atteindre ses objectifs de zéro énergie nette à ce jour et est bien placée pour continuer à le faire à l'avenir. La majorité des actifs opérationnels de NESF sont situés au Royaume-Uni et ont joué un rôle essentiel dans l'augmentation de la production nationale d'énergie renouvelable et dans le renforcement de la sécurité et de l'indépendance énergétiques du pays."

Les actions de NextEnergy Solar ont augmenté de 1,5 % à 77,72 pence chacune mercredi matin à Londres.

