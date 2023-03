SuivantUn projet de stockage par batterie choisi pour une vente aux enchères du gouvernement britannique

(Alliance News) - NextEnergy Solar Fund Ltd a déclaré mercredi que son projet de stockage par batterie via sa coentreprise avec EelPower a été sélectionné pour fournir une capacité de stockage par batterie lors de la dernière vente aux enchères du marché de capacité du gouvernement britannique.

La société d'investissement spécialisée dans l'énergie solaire, qui compte 91 projets d'énergie solaire au Royaume-Uni, a déclaré que Camilla, son premier projet autonome de stockage par batterie de 50 mégawatts situé à Fife, en Écosse, devrait rapporter à NextEnergy environ 557 000 GBP au cours de l'hiver 2023 et 576 000 GBP par an de 2026 à 2032, en plus de son contrat existant sur le marché des capacités pour une livraison au cours de l'hiver 2025 à 2026 d'une valeur de 305 000 GBP.

Les nouveaux contrats du marché des capacités ont été décrochés lors des enchères T-1 et T-4 de février organisées par le Department of Energy Security & Net Zero.

Camilla sera prête à soutenir le réseau électrique pendant les événements de stress au cours des périodes hivernales susmentionnées, fournissant une "base stable et complémentaire pour l'exploitation de l'actif, bien que ne représentant qu'un petit pourcentage des revenus totaux que l'actif devrait générer au cours des années concernées", a déclaré NextEnergy.

Elle a ajouté que le succès de Camilla dans la vente aux enchères du marché de la capacité "illustre l'importance du déploiement du stockage de l'énergie à l'échelle, aux côtés de l'énergie solaire et d'autres technologies renouvelables à l'échelle du réseau, renforçant la sécurité énergétique du Royaume-Uni et soutenant la transition vers une économie nette à zéro carbone".

NextEnergy a déclaré que sa stratégie de croissance anticipait cette évolution du marché, tandis qu'elle a des plans "bien développés" pour introduire du stockage d'énergie supplémentaire dans son portefeuille.

La vente aux enchères du marché de la capacité fait partie du paquet de réformes du marché de l'électricité du gouvernement britannique, qui vise à décrocher l'approvisionnement en électricité de la nation par le biais de paiements aux producteurs et aux actifs flexibles, a déclaré NextEnergy, afin de garantir la disponibilité de la capacité au fur et à mesure de la transition du Royaume-Uni vers un réseau "dominé par des sources d'énergie renouvelables intermittentes".

Selon NextEnergy, Camilla devrait bénéficier de la volatilité engendrée par la forte capacité éolienne écossaise, la faible demande locale et les contraintes du réseau national. La phase 1 devrait être mise sous tension et connectée au réseau au cours du deuxième trimestre de 2023, tandis que les travaux progressent comme prévu, toutes les unités de stockage par batterie étant désormais installées sur le site.

Une fois mise sous tension, NextEnergy a déclaré que Camilla fournira immédiatement des services d'une durée d'une heure, avec des travaux en cours pour passer à une durée de deux heures à 50 mégawatts et 100 mégawatts-heures en temps voulu.

"Le fait que le projet ait réussi à décrocher ces contrats souligne l'importance du stockage par batterie pour garantir un réseau électrique stable et résilient", a déclaré Ross Grier, directeur général de NextEnergy Capital UK.

"La mise sous tension initiale d'une durée d'une heure permet à la batterie de tirer parti de la dynamique actuelle du marché, tandis que l'avancement de la durée de deux heures garantira que l'actif est placé de manière optimale pour réussir à mesure que le système énergétique du Royaume-Uni évolue."

Les actions de NextEnergy étaient en baisse de 0,4 % à 107,59 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

