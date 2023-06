Nextensa en partenariat avec WeSmart et les résidents du site de Tour&Taxis créent une nouvelle communauté d’énergie à Bruxelles

Depuis le 1er mai, les résidents du site de Tour&Taxis peuvent bénéficier d’une électricité produite localement par les panneaux photovoltaïques de la Gare Maritime jouxtant les immeubles résidentiels de Park Lane.

Grâce à l’adoption par l’Union européenne du parquet législatif dénommé le « Clean Energy Package », de nouvelles formes de partage d’énergie voient le jour partout en Europe afin d’accélérer la transition énergétique.

Au coeur de cette stratégie énergétique européenne, l’intérêt du consommateur et la décentralisation de la production d’électricité.

Avec les quelques 10.000 panneaux photovoltaïques sur les toits les plus élevés de la Gare Maritime, le fleuron de Tour & Taxis en matière de neutralité énergétique, 3 000 MWh d’électricité sont produits chaque année.

Une grosse partie de cette production est autoconsommée par les bureaux, les surfaces commerciales, les événements et le Food Market de la Gare Maritime. Le surplus était jusqu’à récemment injecté dans le réseau bruxellois. Cela va maintenant évoluer. La Communauté d’énergie permettra à Nextensa en partenariat avec WeSmart et les résidents de Park Lane de faire bénéficier les habitants de ce quartier innovant de Bruxelles d’une partie du surplus d’électricité produite à un tarif attractif.

Investir dans des installations d’énergie renouvelable et soutenir leur accessibilité

La création de la Communauté d’énergie à Tour & Taxis est un projet pilote qui doit permettre aux consommateurs de bénéficier, à un tarif avantageux, du surplus de production des panneaux solaires installés sur les immeubles voisins. Ce faisant, le principe d’autoconsommation collective rend les énergies renouvelables accessibles à tous et contribue réellement à l’atteinte des objectifs climatiques en réduisant les émissions de CO2.

“La volonté de construire des écosystèmes et d’explorer des voies de transition s’inscrivent pleinement dans la politique d’innovation de Nextensa. En se concentrant sur le principe de l’autoconsommation collective, Nextensa souhaite rendre l’énergie renouvelable produite localement disponible et abordable pour les résidents de Tour & Taxis”, Valérie Vanderveken, membre du Comité ESG de Nextensa.

Projet pilote impactant

La communauté d’énergie sur le site de Tour & Taxis est un projet pilote qui a été mené en étroite collaboration avec Brugel, Sibelga et WeSmart. Ce projet n’aurait pas pu se réaliser sans la participation, des habitants de Park Lane, le développement résidentiel sur le site de Tour&Taxis. Les résultats du projet pilote seront particulièrement instructifs pour toutes les parties. L’objectif est, d’une part, d’identifier l’impact du partage de l’électricité à grande échelle sur la gestion du réseau et d’autre part, les résultats devraient également fournir des indications sur les incitants et les obstacles au développement d’initiatives similaires.

“WeSmart, en sa qualité, d’entreprise spécialisée dans la mise en place des communautés d’énergie, apportera le soutien nécessaire et fournira aux participants une plateforme numérique permettant de visualiser chaque mois leur consommation de manière claire et transparente, et de télécharger leur facture.” Marion Stabile, Gérante de la communauté d’énergie et résidente sur le site de Tour & Taxis, Collaboratrice administrative en communication & Ressource Humaine chez WeSmart

Ce projet pilote est mis en place jusqu’en avril 2024. En créant ce nouveau modèle sur le marché de l’électricité bruxellois en collaboration avec les acteurs actifs de ce secteur, Nextensa souhaite démontrer que les non-professionnels sur le marché de l’énergie peuvent également jouer un rôle important dans la transition énergétique souhaitée par l’Union européenne.

À propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et un développeur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%); sa valeur totale au 31/03/2023 était d’environ 1,4 milliard d’euros.

En tant que développeur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350.000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), l’entreprise travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400.000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 396,6 millions d’euros (valeur 31/03/2023).

Pour plus d’informations

Valérie Vanderveken

Membre du Comité ESG de Nextensa

+32 (0)479 36 01 12

valerie.vanderveken@nextensa.eu





Pièce jointe