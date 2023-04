Nextensa: Nextensa demande le permis pour la phase finale du site Tour & Taxis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 19 avril 2023 07h30





Nextensa demande le permis pour la phase finale du site Tour & Taxis





Le promoteur et investisseur immobilier Nextensa demande le permis pour la phase finale du redéveloppement du site Tour & Taxis à Bruxelles. Le site emblématique de Tour & Taxis à Bruxelles va définitivement figurer sur la carte mondiale de la rénovation urbaine dans les années à venir. L'ancienne gare de triage va subir une métamorphose complète. Pour ce faire, Nextensa s’est entouré d’une équipe d’architectes belges et étrangers.

Il s’agit de développer quelque 140 000 mètres carrés, dans le cadre d’un programme essentiellement résidentiel. Ces objectifs font partie du Plan Particulier d’Affectation du Sol « Tour & Taxis » (PPAS), approuvé en 2017.

Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient commencer début 2025, assurant ainsi la continuité du développement de Tour & Taxis. Jusqu'à la fin de l'année 2024, Nextensa achèvera la zone résidentielle Park Lane, qui comprend quelque 800 unités résidentielles.

Le 25 avril à 9h30 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, Nextensa donnera plus de détails sur les plans et les premières images seront montrées. Le CEO Michel Van Geyte et le COO Peter De Durpel prendront la parole.





Pour plus d'informations



Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





A propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et un développeur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%); sa valeur totale au 31/03/2023 était d’environ 1,28 milliard d’euros.

En tant que développeur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), l’entreprise travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 396,6 millions d’euros (valeur 31/03/2023).





