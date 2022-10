Nextensa SA: B&B HOTELS à la Cloche D'Or

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 06 octobre 2022 17h40 CEST

B&B HOTELS à la Cloche D’Or



B&B HOTELS et les promoteurs immobiliers Promobe et Nextensa ont conclu une convention de bail de location pour développer un hôtel de 150 chambres dans le nouveau quartier de la Cloche d’Or à Luxembourg.





B&B HOTELS Western Europe et les Promoteurs Nextensa et Promobe annoncent avoir signé un bail d’une durée de 20 ans ferme pour ériger un hôtel de 150 chambres de catégorie « Trois étoiles Superior » dans le nouveau quartier de la Cloche d’Or.



Véritable hub européen et place financière à l’influence mondiale, le Luxembourg a bénéficié de l’arrivée de nombreuses grandes institutions financières, ce qui contribue à renforcer l’attrait économique du pays.

L’hôtel sera idéalement situé dans le quartier recherché de la Cloche d’Or qui regroupe les sièges sociaux de grands groupes internationaux (PwC, Intesa SanPaolo, Deloitte, Alter Domus, IWG, etc), des commerces de proximité, un centre commercial qui abrite au-dessus un centre médical, ainsi qu’un Kieser training center, des logements et le futur plus grand parc du Luxembourg qui sera livré au printemps 2023.

L’hôtel bénéficiera d’un accès aisé en voiture et d’un excellent accès aux transports en commun. L’arrivée prochaine (fin 2023) du Tramway avec une halte à proximité immédiate améliorera encore l’attractivité du quartier.

L’hôtel conçu par l’architecte Moreno sera livré au premier semestre 2025 et bénéficiera d’un geste architectural unique dans le secteur.

Cet immeuble hôtelier se développera sur sept niveaux hors-sols et sera desservi par un niveau en sous-sol qui abritera des emplacements de parking et des services appropriés à l’hôtel.

Le rez-de-chaussée accueillera une zone de réception, un espace bar/lounge, une salle de réunion et une salle de petit déjeuner. Ces espaces dédiés à la clientèle donneront sur une grande terrasse privative. L’entrée de l’hôtel sera localisée rue Gerhard Mercator.

Pour B&B HOTELS il s'agit de la première implantation au Luxembourg; la chaîne est actuellement présente dans 14 pays et compte à ce jour près de 660 hôtels et un peu plus de 60 000 chambres.

Le développement de la Cloche d’Or est l’œuvre d’une coentreprise entre Promobe et Nextensa. Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché du Luxembourg. Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte dont les activités sont axées sur les bureaux, les espaces commerciaux et les projets résidentiels au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique et en Autriche.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu





