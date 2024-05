INFORMATION REGLEMENTEE

Bruxelles, 22 mai 2024, 07h30

NEXTENSA PROPOSE A SES ACTIONNARES UN DIVIDENDE OPTIONNEL





Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires de Nextensa SA (la "Société" ou "Nextensa") tenues le 21 mai 2024 ont approuvé tous les points de l'ordre du jour qui leur étaient soumis avec les majorités nécessaires, y compris la proposition de

verser un dividende brut de 1,50 EUR (1,05 EUR net, après déduction du précompte mobilier de 30 %) pour l'exercice 2023.

Le conseil d'administration de la Société a ensuite décidé, dans le cadre du capital autorisé, d'offrir aux actionnaires un dividende optionnel. Du 27 mai 2024 au 7 juin 2024 (16:00 CEST), les actionnaires de Nextensa auront la possibilité de souscrire à de nouvelles actions au prix d'émission de 44,10 EUR par nouvelle action en apportant les droits au dividende net attachés à leurs actions, représentés par le coupon n° 29. Le prix d'émission correspond à une décote de 8,13 % par rapport au cours de clôture du 21 mai 2024.





POUR PLUS D'INFORMATIONS



Tim Rens | Chief Financial Officer

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu



A PROPOS DE NEXTENSA



Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier à usage mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2024 était d’environ 1,3 milliard d’euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la création de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des immeubles résidentiels.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 445 millions d’euros (valeur 31/03/2024).

Pièce jointe