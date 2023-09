(Alliance News) - Nexteq PLC a fait état mercredi d'un bond de ses bénéfices au cours du premier semestre 2023, dans le cadre de son changement de marque.

Nexteq est un fournisseur de produits technologiques basé à Cambridge pour les industries du jeu et de la diffusion. Nexteq exploite deux marques : Quixant, un fournisseur de plateformes informatiques, et Densitron, un spécialiste de la technologie d'interface homme-machine.

En mai, Nexteq a changé de nom pour devenir Quixant PLC. L'entreprise a déclaré que ce changement de nom reflétait son "évolution vers une plate-forme commerciale diversifiée fournissant de multiples produits à une série d'industries".

Mercredi, Nexteq a annoncé que son bénéfice avant impôt avait bondi de 81 % pour atteindre 5,1 millions USD au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 2,8 millions USD un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,6 % pour atteindre 56,3 millions USD, contre 53,3 millions USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de Quixant a augmenté de 9,2 %, passant de 31,4 millions de dollars à 34,3 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de Densitron est resté pratiquement inchangé, passant de 21,9 millions de dollars à 22,0 millions de dollars.

Nexteq a expliqué que la majeure partie de la croissance observée au premier semestre 2023 était due à l'augmentation des volumes, complétée par une modeste inflation des prix.

Elle a ajouté qu'au cours de la période, elle a vu son carnet de commandes se normaliser par rapport aux niveaux élevés observés en 2021 et 2022, les clients ayant réduit leurs niveaux de stocks.

"L'allongement des délais de livraison des composants et les pénuries d'approvisionnement observés en 2021 et 2022 ont entraîné des prises de commandes exceptionnelles pour nos produits afin d'atténuer les pénuries généralisées sur le marché des composants électroniques. Alors que nos clients finaux font face à l'évolution des conditions économiques et adoptent une attitude plus prudente en matière de stocks, la valeur attribuée à notre technologie et à notre service à la clientèle se reflète dans les taux élevés de satisfaction et de fidélisation de la clientèle", a expliqué Nexteq.

En ce qui concerne l'avenir, Nexteq a déclaré que les bénéfices devraient être conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année, avec un chiffre d'affaires globalement conforme à celui de l'année précédente. La société a noté que les prévisions de revenus pour 2023 se situent entre 119,0 millions de dollars et 120,1 millions de dollars et que le bénéfice avant impôt ajusté est de 12,4 millions de dollars.

En 2022, en tant que Quixant, la société a déclaré un bénéfice avant impôt ajusté de 10,2 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 119,9 millions de dollars.

Le directeur général, Jon Jayal, a déclaré : "Le groupe a réalisé une solide performance au premier semestre, avec une augmentation des revenus dans nos secteurs stratégiques et une amélioration matérielle de la rentabilité. Parallèlement, notre stratégie de diversification de nos clients, de nos offres de produits et de nos marchés a porté ses fruits, avec les premières livraisons de notre solution d'armoires de jeux clés en main au cours de la période et le renforcement de notre présence sur le marché de la radiodiffusion. "

Les actions de Nexteq étaient en hausse de 1,2 % à 127,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

