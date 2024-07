Nexteq PLC - fournisseur de produits technologiques pour les industries du jeu et de la diffusion, basé à Cambridge - annonce que Francis Small, président non exécutif, Jon Jayal, directeur général, et Johan Olivier, directeur financier, ont tous trois décidé de démissionner et quitteront la société dans les mois à venir. Tous trois continueront à assumer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient identifiés. Nexteq ajoute que des processus sont déjà en cours pour choisir des successeurs à ces postes et prévoit d'annoncer prochainement le nom du nouveau président non exécutif indépendant.

Jon Jayal, directeur général, déclare : "Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli chez Nexteq et de notre équipe de personnes talentueuses. Après avoir mûrement réfléchi à cette décision pendant plusieurs mois, je pense que le moment est venu pour moi de chercher de nouvelles opportunités et pour le conseil d'administration de mettre en place une nouvelle direction dotée de nouvelles compétences et d'une nouvelle expérience pour mener à bien la prochaine étape du développement de l'entreprise. Je me réjouis d'accompagner le groupe dans cette transition".

Cours actuel de l'action : 79,74 pence, en baisse de 35 % à Londres mercredi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 43%.

Par Holly Beveridge, journaliste senior à Alliance News

