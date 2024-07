Nexteq Plc est une société technologique interentreprises (B2B) qui permet aux clients de certains marchés industriels d'externaliser la conception, le développement et la fourniture d'aspects non essentiels de leur offre de produits. La société est engagée dans le secteur des produits matériels, opérant en tant que partenaire de conception technologique et de chaîne d'approvisionnement pour des clients sur des marchés industriels sélectionnés. Les marques de la société comprennent Densitron et Quixant. Densitron dessert le vaste marché industriel en tant que spécialiste de l'interaction homme-machine. Il fournit des écrans, des surfaces de contrôle et des systèmes de contrôle à une série de marchés industriels mondiaux. Quixant se concentre sur les marchés des jeux de casino et des machines à sous, en concevant, développant et fabriquant des plates-formes de jeu et des solutions d'affichage pour ce secteur florissant.