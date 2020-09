NextEra Energy : Hausse de volatilité 03/09/2020 | 11:57 achat En attente

Cours d'entrée : 288.26$ | Objectif : 338.44$ | Stop : 267.65$ | Potentiel : 17.41% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour NextEra Energy. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 338.44 $. Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 236.22 USD.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER 2020 de 35.83 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NEXTERA ENERGY 19.04% 141 146 ENEL S.P.A. 8.14% 91 982 IBERDROLA 16.56% 78 997 DOMINION ENERGY, INC. -6.04% 66 804 DUKE ENERGY CORPORATION -13.16% 59 916 SOUTHERN COMPANY -16.47% 56 197 AMERICAN ELECTRIC POWER -15.02% 39 846 XCEL ENERGY 7.97% 37 588 EXELON CORPORATION -16.58% 37 060 EVERSOURCE ENERGY 1.65% 29 630 ENDESA -1.18% 29 450

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 20 287 M - 17 149 M Résultat net 2020 3 935 M - 3 326 M Dette nette 2020 48 380 M - 40 897 M PER 2020 35,8x Rendement 2020 1,94% Capitalisation 141 Mrd 141 Mrd 119 Mrd VE / CA 2020 9,34x VE / CA 2021 9,03x Nbr Employés 14 800 Flottant 99,8% Prochain événement sur NEXTERA ENERGY 27/10/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 285,59 $ Dernier Cours de Cloture 288,26 $ Ecart / Objectif Haut 16,2% Ecart / Objectif Moyen -0,93% Ecart / Objectif Bas -14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre James L. Robo Chairman, President & Chief Executive Officer Rebecca Jones Kujawa Chief Financial Officer & Executive VP-Finance James Lawrence Camaren Independent Director Sherry S. Barrat Lead Independent Director Rudy Everett Schupp Independent Director