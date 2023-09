NextEra Energy, Inc. est spécialisé dans la production, la transmission et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit - production, transmission, distribution et vente d'électricité (73,4%) : auprès des clients résidentiels, commerciaux et industriels. A fin 2021, le groupe dispose d'une capacité de production d'environ 28 450 MW, d'un réseau de 123 919,5 km de lignes électriques et de 696 sous-stations ; - production, transmission et distribution d'énergies renouvelables (17,8%) : détention d'une capacité de production de 24 600 MW, d'un réseau de 4 313 km de lignes électriques et d'environ 265 sous-stations ; - production, transmission, distribution et vente d'énergie électrique dans le nord-ouest de la Floride (8,8% ; Gulf Power) : détention d'une capacité de production de 3 500 MW et d'un réseau de 15 288,8 km de lignes électriques.