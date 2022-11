Factbox-Plus de 62 000 personnes sans électricité en Floride suite à la tempête Nicole

Les services publics ont déjà rétabli le service pour près de 90 % des quelque 600 000 clients qui ont perdu l'électricité depuis le début de la tempête.

Le système s'est affaibli en dépression jeudi soir après avoir touché terre sur la côte est de la Floride, et devrait devenir un cyclone post-tropical vendredi.

Nicole continue d'apporter de fortes pluies et des vents violents, qui ont fait tomber des lignes électriques, inondé des maisons et fait au moins deux morts dans l'État.

La compagnie d'électricité ayant le plus de pannes et le plus de clients déjà rétablis est Florida Power & Light Co (FPL), la plus grande compagnie d'électricité du pays.

FPL est une unité de l'entreprise énergétique NextEra Energy Inc. de Floride.

Principales pannes par compagnie d'électricité :

Compagnie d'électricité État/Provinces Coupure actuelle Clients desservis

NextEra - FPL FL 5,280,000

34,900

Duke - Floride FL 1 766 000

18,500

Clay Electric Co-op FL 186 800

6,800

Orlando Utilities Commission FL 269 500

2,400

Total des sorties 62 600