Les compagnies d'électricité américaines prévoient un raz-de-marée de nouvelles demandes de la part des centres de données qui alimentent des technologies telles que l'IA générative, certaines d'entre elles prévoyant une croissance des ventes d'électricité plusieurs fois supérieure aux estimations faites quelques mois auparavant.

Neuf des dix principales compagnies d'électricité américaines ont déclaré que les centres de données étaient une source principale de croissance de la clientèle, ce qui a conduit nombre d'entre elles à revoir à la hausse leurs plans de dépenses d'investissement et leurs prévisions de demande, selon une analyse de Reuters des rapports sur les résultats des compagnies au cours des trois premiers mois de l'année.

Au cours de la même période de l'année dernière, seules deux entreprises avaient mentionné les centres de données. "La croissance va démarrer plus rapidement qu'elle ne l'a fait depuis des décennies", a déclaré Jim Lydotes, responsable des revenus des actions pour Newton Investment Management, une société de BNY Mellon IM qui transfère ses avoirs dans les services publics d'électricité européens vers des sociétés américaines.

En 2023, les actions des compagnies d'électricité du pays ont chuté de plus de 10 %, soit la plus forte baisse annuelle depuis 2008, la hausse de l'inflation poussant les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés. Les entreprises, qui ont souffert d'une accalmie prolongée de la demande après l'introduction de nouvelles efficacités énergétiques au début du millénaire, sont en hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année.

Dans l'ensemble, la consommation d'énergie des milliers d'entrepôts informatiques géants que sont les centres de données devrait tripler au niveau mondial, passant de moins de 15 térawattheures (TWh) en 2023 à 46 TWh cette année, selon une étude de Morgan Stanley.

"La vérité, c'est que ces choses (les centres de données) sont des cochons en ce qui concerne la consommation d'énergie, et qu'elles ont maintenant la taille d'un éléphant", a déclaré Eric Woodell, un expert spécialisé dans l'exploitation des centres de données.

À plus long terme, la demande en énergie des équipements informatiques des centres de données américains devrait atteindre plus de 50 gigawatts (GW) d'ici à 2030, contre 21 GW en 2023, selon les dernières estimations du cabinet de conseil McKinsey. L'année dernière, le cabinet prévoyait une augmentation de la demande de plus de 35 GW d'ici à 2030.

L'augmentation de la demande d'électricité provenant des centres de données, ainsi que l'accroissement de l'industrie manufacturière américaine et l'électrification de secteurs tels que les transports, ont été mis en évidence lors de la dernière série d'appels aux investisseurs concernant les résultats des entreprises de services publics.

Southern Co prévoit que les centres de données propulseront la croissance de ses ventes d'électricité à 6 % par an entre 2025 et 2028, alors qu'elle avait prévu une croissance de 1 à 2 % par an jusqu'à l'année prochaine. Les ventes de son unité commerciale Georgia Power devraient connaître un bond sans précédent de 9 % par an.

La société NextEra Energy, basée en Floride, la plus grande société d'énergie renouvelable au monde, a déclaré qu'elle avait dans sa file d'attente des projets de centres de données qui utiliseraient plus de trois GW, soit presque assez pour alimenter tous les foyers de l'État du Minnesota.

Les dirigeants d'American Electric Power, une compagnie d'électricité basée dans l'Ohio, ont déclaré que la demande des clients de détail de la compagnie avait augmenté de 2,5 % en 2023, soit beaucoup plus rapidement que la projection précédente de 0,7 %, principalement en raison de l'accélération de l'utilisation de l'énergie des centres de données.

UN CARNET DE COMMANDES DE PLUS EN PLUS REMPLI

Cette croissance rapide fait craindre que le secteur américain de l'électricité, historiquement connu pour ses rendements lents et réguliers, ne soit pas en mesure de répondre rapidement à l'augmentation de la demande d'électricité en raison de l'accumulation de projets de production et de transmission d'électricité en attente de raccordement au réseau.

"Ce que nous constatons sur le marché, c'est que ces projets ne sont pas mis en service assez rapidement pour répondre à la demande locale des centres de données", a déclaré Geoff Hebertson, analyste chez Rystad Energy.

L'augmentation de la demande globale s'est ajoutée à une file d'attente nationale de demandes de projets de production d'électricité et de stockage d'énergie à connecter au réseau, qui est passée de 2 000 gigawatts en 2022 à 2 600 gigawatts en 2023, selon les dernières données du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

L'attention portée par certains législateurs d'État, de plus en plus préoccupés par la façon dont les centres de données pèsent sur les réseaux électriques, augmentent les émissions et ne parviennent pas toujours à stimuler l'économie des États, est également apparue comme une menace pour la demande d'électricité dans certaines régions.

Le mois dernier, le Sénat de Géorgie a voté la suspension de certains avantages fiscaux accordés aux centres de données, estimant que ces entreprises ne créaient pas suffisamment d'emplois pour stimuler l'économie de l'État.

Cette décision est "malheureuse", mais elle ne suffira pas à réduire l'attrait de l'État pour le développement de nouveaux centres de données", a déclaré Raul Martynek, PDG de DataBank, qui développe 225 mégawatts de capacité de centres de données sur 14 marchés américains, dont la région d'Atlanta. (Reportage de Laila Kearney et Seher Dareen, complément d'information de Deep Vakil à Bengaluru ; rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)