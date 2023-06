NextEra Energy Partners, LP : Morgan Stanley confirme sa recommandation neutre

Nextera Energy Partners, LP est une société en commandite constituée pour acquérir, gérer et détenir des projets d'énergie propre sous contrat. La société détient des participations de commanditaire dans NextEra Energy Operating Partners, LP (NEP OpCo) et NextEra Energy, Inc. (NEE). Par l'intermédiaire de NEP OpCo, la société détient des participations dans un portefeuille d'actifs de production d'énergie renouvelable sous contrat, composé de projets éoliens et solaires, et dans un portefeuille d'actifs de gazoducs sous contrat. La société possède un portefeuille d'actifs de production d'énergie renouvelable sous contrat, composé de projets éoliens, solaires et solaires-plus-stockage, ainsi que des actifs de gazoducs sous contrat. Le portefeuille de la société est géographiquement diversifié à travers les États-Unis.