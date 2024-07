NextEra Energy Partners, LP est une société en commandite axée sur la croissance. La société détient une participation de contrôle, une participation de commandité non économique et une participation de commanditaire de 48,6 % dans NEP OpCo. Par l'intermédiaire de NEP OpCo, la société détient, ou a une participation partielle dans, un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable sous contrat composé de projets éoliens, solaires et solaires-plus-stockage et d'un projet de stockage de batterie autonome, ainsi que des actifs de gazoducs sous contrat (investissement dans les gazoducs).