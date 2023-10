NextGen Food Robotics Corp. est une entreprise canadienne de fabrication de produits alimentaires à divisions multiples. La société propose des cuisines d'économat et des cuisines fantômes, la fabrication en sous-traitance de produits co-pack et de marques privées, ainsi que la production en interne de sa propre marque à base de plantes. Les installations de l'économat et des cuisines fantômes sont des cuisines professionnelles, dotées d'une licence complète, destinées aux opérateurs de services alimentaires commerciaux. Sa communauté de partenaires de cuisine comprend des restaurants, des cafés, des traiteurs, des boulangers, des food trucks, des producteurs, des fabricants et autres. Il s'agit d'un fabricant de produits alimentaires co-pack, de soupes et de sauces. Elle peut ainsi préparer des produits selon les recettes et les exigences fournies par les clients, en s'occupant à la fois de la production et de l'emballage. L'entreprise est capable de fabriquer des sauces sur mesure pour ses partenaires, en gros lots de 900 litres ou en petits lots de 250 litres, en fonction des besoins du partenaire. La société vend trois produits 50/50 sous le slogan Holy Cow ! This Ain't All Meat ?, 50/50 crumble, 50/50 patty et 50/50 meatball.

Secteur Transformation des aliments