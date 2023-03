Nextgen Food Robotics Corp présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 janvier 2023

Nextgen Food Robotics Corp a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,067111 million CAD. La perte nette s'est élevée à 0,249214 million CAD, contre 0,272234 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,01 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,01 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires a été de CAD 0,111543 million. La perte nette a été de 0,833438 million de dollars canadiens, contre 0,794858 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,03 CAD, contre 0,03 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,03 CAD, contre 0,03 CAD il y a un an.