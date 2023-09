NextGen Healthcare, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques de santé basées sur le cloud qui aide les prestataires de soins ambulatoires à gérer le risque et la complexité de la prestation de soins dans le système de santé des États-Unis. Son portefeuille comprend des solutions intégrées qui répondent aux impératifs des soins de santé ambulatoires, notamment le consumérisme, la numérisation, la répartition des risques, l'influence réglementaire, les soins intégrés et l'équité en matière de santé. Ses solutions fournissent des soins dans diverses spécialités médicales dans une gamme de modèles de pratique, y compris les organisations de soins responsables (ACO), les associations de médecins indépendants (IPA), les organisations de services gérés (MSO), les organisations de services aux vétérans (VSO) et les organisations de services dentaires. Elle propose des services à travers l'entreprise, le bureau et les insights, qui comprennent NextGen Enterprise HER, NextGen Enterprise PM, NextGen Virtual Visit, NextGen Office, NextGen Share et Mirth Connect. Elle propose également des solutions de données et d'analyse, dont NextGen Health Data Hub.

Secteur Services et conseils en informatique