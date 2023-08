NextGen Healthcare, Inc. a annoncé que le Community Reach Center a choisi le dossier de santé électronique (DSE) NextGen® ? Enterprise et la gestion de cabinet NextGen® ? Enterprise pour répondre aux besoins en matière de santé mentale, de toxicomanie et de soins primaires dans la région de Denver.

Community Reach Center gère le premier et actuellement le plus grand programme de thérapie en milieu scolaire du Colorado. Le Community Reach Center accueille chaque année 22 000 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, et s'occupe de tous les problèmes mentaux, y compris la dépression et l'anxiété, le deuil et la perte, la toxicomanie et les troubles bipolaires, la schizophrénie et les problèmes liés à un événement traumatique. Des consultations individuelles, de groupe, familiales et de couple sont proposées.

L'organisation reconnaît l'interaction entre la santé physique et la santé mentale et fournit des services et des programmes au moment et à l'endroit où les patients en ont le plus besoin - dans leur cabinet de soins primaires, à l'école, à la maison ou dans l'établissement de soins ambulatoires le plus proche. En plus d'utiliser NextGen® ? Enterprise, le Community Reach Center s'appuiera sur NextGen® ?

Behavioral Health Suite, NextGen Virtual Visits, NextGen® ? Mobile, et NextGen® ? Managed Cloud Services.