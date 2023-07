NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. : Susquehanna est neutre

NexTier Oilfield Solutions Inc. est une société de services axée sur les champs pétrolifères terrestres, qui offre un ensemble diversifié de services de complétion de puits et de production dans différents bassins des États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Completion Services et Well Construction and Intervention Services. Le segment des services de complétion comprend diverses activités et lignes de services, des services de fracturation hydraulique, des services de câblage et de pompage, et des services d'assistance à la complétion, qui incluent son activité de ravitaillement en gaz naturel Power Solutions, son activité de logistique et de stockage de proppants sur le dernier kilomètre, et son département de recherche et de technologie (R&T). Le segment des services de construction de puits et d'intervention comprend les services de cimentation. Ses services de cimentation comprennent des équipements de mélange sur mesure qui assurent l'isolation de l'annulaire et l'étanchéité hydraulique, tout en protégeant les zones d'eau douce de la zone d'intérêt de ses clients.