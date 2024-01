Nextracker Inc. est un fournisseur de solutions logicielles et de suiveurs solaires intégrés utilisés dans les projets solaires à grande échelle et de production distribuée. Ses produits permettent aux panneaux solaires des centrales électriques de suivre le mouvement du soleil dans le ciel et d'optimiser les performances de la centrale. L'entreprise est présente aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, en Inde, en Australie, au Moyen-Orient et au Brésil. Ses produits comprennent NX Horizon, NX Horizon-XTR, NX Gemini, TrueCapture et NX Navigator. Ses solutions comprennent des modules photovoltaïques bifaciaux, des modules grand format et des modules First Solar Series 6 (FSLR6). NX Horizon est un système de suiveur solaire intelligent 1P (one-in-portrait) qui permet d'obtenir le coût de l'énergie le plus bas (LCOE). NX Gemini est un suiveur au format deux dans le portrait (2P) qui maintient deux rangées de panneaux solaires le long de la poutre de support centrale. TrueCapture, son logiciel phare, est un système de commande de suiveur auto-ajustable qui utilise l'apprentissage automatique pour améliorer le rendement énergétique des centrales solaires.

