NextSource Materials Inc. est une société canadienne de développement de matériaux pour batteries. La société a deux secteurs d'activité, à savoir le développement minier et l'exploration et l'évaluation des ressources minérales. Elle possède une participation de 100 % dans la mine de graphite de Molo (Molo) située dans la province de Toliara, dans le sud de Madagascar. Le projet de mine de graphite de Molo est situé près de la ville de Fotadrevo dans la province de Toliara, à Madagascar. La mine de graphite de Molo est soumise à une redevance de 1,5 % sur les revenus nets de fonderie. La zone graphitique du projet Molo Graphite consiste en des strates graphitiques multi-pliées en surface avec une longueur exposée de plus de deux kilomètres. La société possède également le projet Green Giant Vanadium, qui est situé à 15 kilomètres du projet Molo Graphite et qui contient un important gisement de vanadium encaissé dans des sédiments. Le projet Green Giant Vanadium, détenu à 100 %, est un projet d'exploration avancé.

