CORRIGE ET REMPLACE : NextStage : Actif Net Réévalué et résultats annuels au 31 décembre 2020

Potentiel de rebond important en sortie de crise Regulatory News: Ce communiqué remplace celui publié le 25 mars à 07h00 pour la raison suivante : Correction d’un montant relatif à la dette court-terme dans le bilan en annexes. NextStage : Actif Net Réévalué et résultats annuels au 31 décembre 2020 NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2020 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2020, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 24 mars 2021 et audités par les commissaires aux comptes. Performance de l’Actif Net Réévalué (ANR) au 31/12/2020 reflétant l’impact conjoncturel de la crise sanitaire sur les valeurs dans le marché du tourisme-loisirs ANR/action ordinaire -15,3% à 103,85€ (vs. 122,54€ au 31/12/2019) ANR investi regroupant les valeurs du tourisme-loisirs : -40,6% ANR investi sur le reste du portefeuille : +8,6%

Cession réussie de Fountaine Pajot : multiple de x3,7, TRI de 29%

Capacité d’investissement portée à 52 M€

Portefeuille positionné pour profiter du rebond en sortie de crise

Perspectives renforcées par l’accélération de la digitalisation de l’économie Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage : « Dans un contexte singulier, les fondamentaux de NextStage demeurent solides. L’exercice 2020 aura notamment été marqué par la cession réussie de Fountaine Pajot, première sortie significative après cinq ans, dans le contexte d’un environnement difficile. Cette opération est la meilleure preuve de la valeur de notre accompagnement dans le temps en matière de structuration et de transformation d’ETI, matérialisée par des performances remarquables sur les plans de la croissance du chiffre d’affaires, de la rentabilité et des nombreux emplois locaux créés. Nous poursuivons une politique d’investissement de long terme, mais notre portefeuille n’a aujourd’hui que 2,8 ans d’âge moyen. Nous analysons en permanence les opportunités éventuelles de cession susceptibles d’apporter plus de valeur à nos actionnaires. La dynamique positive d’ensemble entrevue sur notre portefeuille depuis la fin de l’exercice se poursuit en ce début d’année. Nous demeurons particulièrement attentifs à l’évolution de nos participations évoluant sur les marchés du tourisme et des loisirs, affectés par la crise. Nous anticipons un rebond d’activité de nos participations en sortie de crise. Enfin, nous comptons sur notre capacité financière renforcée pour engager la reprise des investissements en fonction des opportunités et de l’évolution du contexte. » ANR/action ordinaire -15,3% à 103,85 euros L’ANR de NextStage s’élève à 219,7 M€ au 31 décembre 2020, réparti entre 184,4 M€ de valorisation des 18 participations (84% de l’ANR) et 35,3 M€ de trésorerie nette du montant de 17 M€ de la ligne de financement disponible, soit 52 M€ au total. L’ANR recule de 15,7% en comparaison annuelle (vs. 260,5 M€ au 31 décembre 2019) et de 7,8% en séquentiel (vs. 238,2 M€ au 30 juin 2020). L’ANR par action ordinaire diminue de 15,3% à 103,85€ (vs. 122,54€ au 31 décembre 2019) et de 7,5% en séquentiel (vs. 112,21€ au 30 juin 2019). Sur les 18 participations, 8 participations sont au-dessus de leur prix de revient, 8 sont en-dessous de leur prix de revient et 2 sont à leur prix de revient. La baisse de valorisation du portefeuille se concentre sur les participations évoluant dans les marchés du tourisme, de la restauration ou des loisirs. Après prise en compte de la cession de Fountaine Pajot relevant de cette catégorie et dont la contribution à l’ANR était significative, 19% de l’ANR investi total était exposé à ces domaines durement impactés la crise à fin décembre 2020 (vs. 45% au 31 décembre 2019). Ces effets sont liés à la crise sanitaire et les participations bénéficient d’un réel potentiel de rebond lorsque cette crise se terminera. Les 14 autres participations du portefeuille ont délivré une performance positive avec un ANR investi en croissance de +8,6%. Au total, la performance annualisée de l’ANR investi s’établit à -14% en 2020 et sa performance cumulée atteint 19%. Le TRI brut s’élève à 6,1% à fin décembre 2020 pour une maturité moyenne du portefeuille de 2,8 ans. Cession réussie de Fountaine Pajot NextStage a réalisé sa première sortie réussie avec la cession en novembre 2020 de Fountaine Pajot dans laquelle il avait investi en juin 2015. Avec un multiple de x3,7 et un TRI de 29% sur l’investissement initial, NextStage récolte les premiers fruits significatifs de sa stratégie d’investissement, matérialisés par des performances opérationnelles de premier plan : - multiplication du chiffre d’affaires par 4,2x, passant de 49 M€ en 2014 à 207 M€ fin 2019 avec une forte performance à l’export (85% en 2019) ;

- multiplication par 4,6x de l’EBE, passant de 6,5 M€ en 2014 à 30 M€ en 2019 ;

- multiplication par 3x du nombre de collaborateurs, passant de 440 en 2014 à 1 272 en 2019 pour devenir le deuxième employeur de Charente-Maritime ;

- forte progression de l’innovation sur les aspects industriels (ligne numérique et process industriels) ;

- Réussite et bonne intégration de M&A avec Dufour Yachts. Capacité d’investissement portée à 52 M€ La trésorerie nette augmente à 35,3 M€ au 31 décembre 2020, progressant de +18,7 M€ par rapport au 30 juin 2020 et de +15,5 M€ par rapport au 31 décembre 2019. En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 M€ mise en place début 2020, la trésorerie disponible totale s’élevait à près de 52 M€ à fin décembre 2020. Cette augmentation de la trésorerie disponible tient à la combinaison de trois leviers positifs : - l’intégration du produit de la cession de Fountaine Pajot (novembre 2020) ;

- l’absence d’investissements dans le contexte de crise sanitaire ;

- la solide tenue d’ensemble des participations n’ayant nécessité qu’un besoin de soutien financier ponctuel limité (< 1,5 M€) compte tenu de leur faible endettement et de leur situation de trésorerie initiale. Impact conjoncturel sur les activités de tourisme-loisir, bonne dynamique du reste du portefeuille et perspectives favorables portées par les valeurs digitales Le chiffre d’affaires moyen pondéré du portefeuille de NextStage recule de 12,2% au 31 décembre 2020. NextStage a fait le choix de se positionner sur des tendances créatrices de valeur à long terme, dont certains domaines du tourisme et du loisir qui ont été ponctuellement impactés par les effets du confinement. NextStage a apporté un soutien stratégique et humain appuyé auprès des participations évoluant sur ces marchés, en accompagnant leurs équipes et en les préparant à profiter du rebond attendu dès la sortie de crise. Le reste du portefeuille a globalement bénéficié de fondamentaux sains, de modèles résilients et d’une accélération de la digitalisation des comportements de consommation. Au total, les sociétés disposant de plateformes innovantes, présentant des profils solides de forte croissance et rentabilité, représentent près de 60% de l’ANR investi à fin décembre 2020 (vs. 54% à fin juin 2020) pour 34% du total des effectifs des 18 participations. NextStage constate une dynamique globale positive du portefeuille depuis la fin de l’exercice 2020, qui devrait se poursuivre voire s’amplifier. Les participations les plus performantes devraient maintenir leur élan de développement et de transformation en recourant notamment à des projets de croissance externe. Résultats financiers annuels Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2020 s’établit à -39,1 M€ vs. 13,9 M€ au 31 décembre 2019. Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont : variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à -33,8 M€ (vs. 17,1 M€) ;

variation de la dépréciation des comptes courants à -2,7M€ ;

revenus des actifs financiers non courants à 2,7 M€ (vs. 1,7 M€) ;

charges externes de 5,2 M€ (vs. 4,9 M€). Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur l’exercice 2020 s’établit à -39,7 M€ (vs. 14,1 M€). Perspectives Le portefeuille de NextStage est bien positionné pour bénéficier à plein du rebond économique que la sortie de crise devrait dessiner. La dynamique de développement des participations dont l’activité est liée à la digitalisation des modes de consommation devrait par ailleurs être portée par l’accélération de son adoption par les populations. Entre autres conséquences, cette crise aura renforcé la pertinence et la valeur du positionnement de NextStage pour des investissements sur les tendances de fond issues de la troisième révolution industrielle. La crise a amplifié l’importance de certaines disruptions technologiques qui représentent de réelles opportunités d’investissement pour NextStage, à savoir le digital, l’innovation environnementale et la santé intelligente. Les équipes de NextStage concentrent leurs efforts sur l’étude d’opportunités sur ces domaines, pour de nouveaux investissements ou pour la structuration d’opérations transformantes pour ses participations. L’âge moyen du portefeuille de NextStage reste relativement jeune avec 2,8 ans de détention moyenne des participations. NextStage entend poursuivre son accompagnement auprès des entrepreneurs en leur permettant de franchir un cap dans la transformation de leur modèle d’entreprise par l’apport du savoir-faire de ses équipes en matière de croissance externe ou de dimensionnement international. Fort d’une trésorerie disponible de 52 M€ non altérée par la crise, NextStage est en mesure d’engager la reprise de ses investissements à un rythme soutenu. Au regard du contexte toujours incertain, NextStage ne se prononce sur aucun objectif d’investissement au titre de l’exercice 2021. Agenda 27 mai 2021 : ANR T1 2021

9 juin 2021 : Assemblée générale annuelle

16 septembre 2021 : ANR et résultats S1 2021

25 novembre 2021 : ANR T3 2021 À propos de NextStage NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer en fonds propres la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage (les plateformes digitales) , l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant désormais un actif total de 6,1 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com Annexes Focus sur six participations performantes en 2020 Glass Partner Solutions (GPS) : trafic et consommation en forte croissance pour ce spécialiste du verre pour le bâtiment. Dès la fin du confinement du printemps 2020, le groupe a bénéficié d’une reprise dynamique lui permettant d’entamer un exercice 2020/21 en forte croissance. GPS capitalise sur l’ensemble des projets de transformation implémentés ces deux dernières années, tout particulièrement en Espagne et au Portugal. En parallèle, des opérations de croissance externe sont en cours d’étude. Acorus : fondamentaux solides et accélération de la croissance de ce spécialiste de la rénovation de bâtiments. Dans un climat sanitaire peu favorable au domaine du bâtiment, le groupe a démontré sa résilience avec une amélioration de son taux de rentabilité opérationnelle en capitalisant sur les process, outils et recrutements clés mis en place ou réalisés au cours des deux dernières années. Le groupe présente des perspectives solides de développement avec un plan structuré de croissance externe. Steelshed solutions : résilience et croissance internationale pour la plateforme digitale de vente de bâtiments en kit. Malgré un creux important des commandes pendant le premier confinement, la société a dépassé en 2020 le niveau de commandes de 2019. Le début d’année 2021 est particulièrement dynamique avec une croissance forte à l’international. Adopt’ : activité online et internationale florissantes pour ce créateur, producteur et distributeur de parfums. L’impact des confinements a été partiellement compensé par le doublement de l’activité web, la bonne tenue des ventes à l’international hors Chine et une gestion optimisée des dépenses. La dynamique s’accélère sur le premier trimestre 2021 grâce au e-commerce et à la forte augmentation des ventes internationales. LinXea : Collecte nette positive dans un environnement difficile pour ce pionnier de l’épargne en ligne indépendant, courtier en solutions d’épargne, de retraite, d’immobilier et de prévoyance. Confirmation de la résilience du modèle avec une collecte brute alignée sur la performance 2019 dans un marché dont la collecte brute diminue d’environ 20%, avec une forte décollecte nette. En 2020, le groupe s’est positionné comme un acteur de référence sur le nouveau PER en offrant une souscription totalement dématérialisée. La tendance des premiers mois de l’année 2021 est très positive. NaturaBuy : forte croissance du volume d’affaires et de la rentabilité pour cette marketplace dédiée à la vente de produits et de services autour de la chasse, de la pêche, des loisirs et de l’outdoor. La forte croissance constatée sur l’ensemble de l’exercice 2020 se prolonge sur 2021, matérialisant l’appétence grandissante des utilisateurs pour la plateforme. Maturité, puissance et résilience du modèle ont permis d’améliorer la rentabilité opérationnelle en 2020 avec des perspectives de poursuite en 2021. Compte de résultats (IFRS) au 31 décembre 2020 avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2020 ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2020 Variation de juste valeur des actifs financiers 17 091 -33 813 Variation dépréciation des comptes courants (coût amorti) - -2 748 Revenus des actifs financiers non courants 1 709 2 689 Charges externes -4 919 -5 184 RESULTAT OPERATIONNEL 13 882 -39 056 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie -68 -111 Coût de l'endettement financier brut - -519 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -68 -629 Autres produits financiers 301 3 Autres charges financières - -2 RESULTAT NET 14 115 -39 685 Variation de la réserve de conversion - - Gains et pertes actuariels - - Variation de la Juste valeur des actifs financiers - - RESULTAT GLOBAL 14 115 -39 685 Résultat par action ordinaire (€) 7,39 -18,96 Résultat dilué par action ordinaire (€) 7,39 -18,96 Bilan (IFRS) au 31 décembre 2020 avec mise à la juste valeur des participations au 31 décembre 2020 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2020 ACTIFS NON COURANTS Actifs financiers non courants : Actions 202 616 150 408 Actifs financiers non courants : Obligations 29 825 27 571 Actifs financiers non courants : Avances comptes courants 7 801 5 300 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 240 242 183 279 ACTIFS COURANTS Autres actifs 505 1 119 Equivalents de trésorerie 19 311 34 505 Trésorerie 1 297 1 353 TOTAL ACTIFS COURANTS 21 113 36 977 TOTAL ACTIF 261 355 220 256 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2020 CAPITAUX PROPRES : Capital 8 170 8 357 Primes liées au capital 202 973 201 822 Réserves 35 255 49 172 Résultat de l'exercice 14 115 -39 685 TOTAL CAPITAUX PROPRES 260 512 219 666 PASSIFS COURANTS : Emprunts et dettes financières court terme - 36 Dettes sur actifs financiers non courants - - Dettes fournisseurs et autres dettes 843 554 TOTAL PASSIFS COURANT 843 590 TOTAL PASSIF 261 355 220 256 1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€ Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005430/fr/

