NextStage : AM dévoile un investissement dans Solstyce

NextStage AM a annoncé le quatrième investissement de son FPCI NextStage Championnes III dans Solstyce, le guichet unique de la transition énergétique et de l’innovation environnementale en France, à travers ses activités photovoltaïque, mobilité électrique, isolation et étanchéité des toitures, et performance carbone. Cette opération, d’un montant global de 13,3 millions d'euros, a été accompagnée par Bpifrance qui investit via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE).



NextStage AM a pour sa part investi 9,3 millions d'euros à travers ses véhicules FPCI Championnes III, FPCI Capital Entrepreneur et FCPR Rendement II.



Cette primo-ouverture de capital permettra à Solstyce de poursuivre sa croissance rapide, de structurer de nouvelles offres de financement et d'étendre sa couverture géographique, notamment par l'ouverture d'agences, afin d'être plus proche de ses clients et de couvrir l'ensemble du territoire français. L'objectif est également de réaliser des opérations de croissance externe ciblées afin de renforcer la position de leader de l'entreprise sur ses marchés.



Le groupe Solstyce ambitionne en effet de réaliser un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros et d'employer une centaine de personnes en 2022.