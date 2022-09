NextStage AM lance le FCPI NextStage Découvertes 2022-2023

NextStage AM complète sa gamme de solutions de Capital-Investissement disponibles avec le FCPI NextStage Découvertes 2022-2023. Ce nouveau véhicule s’inscrit dans la continuité de la stratégie du premier millésime lancé en 2020 qui vise à accompagner la croissance de PMEs innovantes cotées et non cotées tout en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5% du montant souscrit.



Ce véhicule sera ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2023 et il constituera un portefeuille diversifié d'au moins 20 PME cotées et non cotées françaises en forte croissance, au business model éprouvé et générant entre 5 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Le FCPI NextStage Découvertes 2022-2023 investira principalement sur les 3 grandes disruptions économiques identifiés par NextStage AM : le digital, la santé intelligente, et l'innovation environnementale. La solution d'investissement aura une durée de vie de 8 ans prorogeable 2 fois 1 an.



Le précédent millésime, le premier FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 a déjà investi dans 12 participations, 2 ans seulement après sa création.