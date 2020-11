NextStage : Actif Net Réévalué du 3e trimestre 2020

Regulatory News:

NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le troisième trimestre 20201.

Stabilité de l’ANR au 30/09/2020 ANR : -0,6% à 236,8 M€ 1 (vs. 238,2 M€ 2 au 30/06/2020) ANR/action ordinaire : -0,5% à 111,69 € (vs. 112,21€ au 30/06/2020)



30 M€ de trésorerie disponible au 30/9/2020 pour accompagner les participations et engager des investissements, incluant 17 M€ de ligne de crédit non encore utilisée

Focus permanent des équipes sur l’accompagnement quotidien des entrepreneurs dans la sortie de crise

Fait marquant post-arrêté trimestriel : finalisation en cours de la cession de Fountaine Pajot, première cession significative depuis la création de NextStage SCA, qui devrait être effective avant fin décembre 2020

Stabilité de l’ANR à 236,8 M€2

Dans un contexte continu de crise sanitaire, l’Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 septembre 2020 (avant neutralisation des actions de préférence) reste stable par rapport au 30 juin 2020 à 236,8 M€ (-0,6%), intégrant la participation Fountaine Pajot à sa valeur de cession (annoncée le 19 novembre 2020). Pour rappel, NextStage ne revalorise pas ses participations non cotées au 30 mars et au 30 septembre, sauf en cas de survenance d’un évènement significatif. L’ANR par action ordinaire au 30 septembre 2020 évolue similairement sur trois mois à 111,69 M€ (-0,5%).

Compte tenu du caractère récent de la deuxième phase de confinement, initiée le 29 octobre 2020, la valorisation du portefeuille au 30 septembre 2020 ne reflète pas les conséquences possibles des mesures sur l’activité et la valorisation des participations.

Les 236,8 M€ constituant l’ANR au 30 septembre 2020 se répartissent entre 224 M€ de valorisation des 19 participations (95% de l’ANR) et 12,8 M€ de trésorerie nette.

30 M€ de trésorerie disponible

Au 30 septembre 2020, NextStage disposait d’une trésorerie disponible de 30 M€, hors produit de la cession de la participation Fountaine Pajot et intégrant la ligne de crédit de 17 M€ non encore utilisée. Pour rappel, compte tenu de leur faible endettement, de leur situation de trésorerie initiale et des soutiens de l’état pendant la crise, les participations ont fait l’objet d’un financement limité de la part de NextStage sur les neufs premiers mois de 2020 (4 M€ de trésorerie réinvestis au 30 septembre 2020).

Pour rappel, fait marquant majeur post-arrêté des comptes au 30 septembre 2020, NextStage a annoncé le 19 novembre 2020 la cession de sa participation côtée Fountaine Pajot.

Perspectives

En cette période de crise sanitaire et économique, NextStage concentre ses efforts sur l’accompagnement quotidien des entrepreneurs et de leurs équipes dans l’exécution de leur plan de développement et notamment sur les perspectives de sortie de crise.

Sans objectif d’investissement fixé sur l’exercice 2020 et la première partie de l’exercice 2021 compte tenu du contexte, NextStage reste attentif à toute opportunité d’investissement à fort potentiel. Le digital, l’innovation environnementale et la santé intelligente constituent des axes prioritaires d’investissement pouvant notamment faire partie de stratégies de croissance externe pour les participations du portefeuille.

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’atteinte, à terme, d’un portefeuille cible d’une taille de 500 M€. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.

Agenda

25 mars 2021 : ANR et résultats annuels 2020

9 juin 2021 : Assemblée générale annuelle

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage (les plateformes digitales) , l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant un actif total de 5,5 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

1 États financiers ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires Aux Comptes

2 Avant neutralisation des actions de préférence.

