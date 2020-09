NextStage : Actif Net Réévalué et résultats financiers du 1er semestre 2020

Résilience du portefeuille dans un contexte exceptionnel

Regulatory News:

NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le deuxième trimestre et premier semestre de l’exercice 20202.

Reprise de l’ANR au 30/06/2020 suite à l’ajustement au 31/03/2020

‐ ANR : +8,1% à 238,2 M€3 (vs. 220,3 au 31/03/2020)

‐ ANR/action ordinaire : +8,2% à 112,21€ (vs. 103,69€ au 31/03/2020)

Résilience et dynamisme des participations : reprise globale de l’activité du portefeuille post-confinement

33 M€ de trésorerie disponible au 30/6/2020 pour accompagner les participations et engager des investissements

Stratégie d’investissement adaptée pour saisir les nouvelles opportunités pour NextStage et ses participations

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Dans ce contexte exceptionnel, je souhaite vivement remercier les entrepreneurs des participations comme les équipes de NextStage AM pour leur mobilisation sans précédent. Notre portefeuille, positionné en grande partie sur des plateformes digitales ou sur des entreprises au modèle de revenus récurrents, s’est montré résilient. Ce dynamisme valide notre stratégie d’investissement à long terme qui repose sur les trois disruptions technologiques - le digital, l’innovation environnementale et la santé intelligente - ainsi que sur les quatre tendances de fond au cœur de la révolution industrielle en cours. Nous sommes bien positionnés pour profiter des opportunités de consolidation et de transformation tant au niveau de NextStage que de ses participations. »

Hausse de l’ANR à 238,2 M€3 à fin juin 2020 vs. 31 mars 2020

L’Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 juin 2020 (avant neutralisation des actions de préférence) progresse à 238,2 M€ (+8,1%) comparé à l’arrêté des comptes au 31 mars 2020 (vs. 220,3 M€) reflétant la revalorisation de l’ensemble du portefeuille suite aux conséquences de la crise sanitaire sur l’activité globale. Cette révision se justifiait essentiellement par la baisse des multiples. L’ANR par action ordinaire au 30 juin 2020 progresse à 112,21€ (+8,2% vs. 103,69€ au 31/03/2020). Au total sur le semestre, l’ANR de NextStage recule de -8,6% (vs. 260,5 M€ au 31 décembre 2019).

Les 238,2 M€ d’ANR au 30 juin 2020 se répartissent entre 221,6 M€ de valorisation des 19 participations (93% de l’ANR) et 16,6 M€ de trésorerie nette.

Dynamisme des participations et bon niveau d’activité en dépit de la crise

Les participations de NextStage ont différemment affronté les risques résultant de la crise sanitaire (risque lié au confinement, risque de liquidité et risque de rupture de la chaine logistique). La majorité des participations, soit positionnées sur des segments technologiques ou digitaux soit disposant de modèles de revenus récurrents a bien résisté à la crise et affiché un rebond solide post-déconfinement. Une minorité de participations a subi un arrêt d’activité pendant la période de confinement avec une reprise progressive. A noter que 13 participations ont bénéficié des aides de financement de leurs banques partenaires au travers des prêts garantis par l’Etat.

Au 30 juin 2020, les plateformes digitales innovantes représentaient 50% de l’ANR investi pour des effectifs représentant 28% du total des 19 participations.

33 M€ de trésorerie disponible au 30/6/2020 : accompagner les participations et engager des investissements

Compte tenu de leur faible endettement, de leur situation de trésorerie initiale et des soutiens de l’état pendant la crise, les participations ont fait l’objet d’un financement limité des de la part de NextStage (< 1,5 M€ de trésorerie utilisée en soutien des participations). Au total au 30 juin 2020, NextStage disposait d’une trésorerie disponible de 33 M€, intégrant la ligne de crédit de 17 M€ non encore utilisée.

Une stratégie ajustée pour saisir les nouvelles opportunités de croissance et d’investissement

La crise sanitaire a renforcé la pertinence des trois disruptions technologiques dont le rôle a été amplifié et qui constituent des gisements d’opportunités toujours puissants : le digital, l’innovation environnementale et la santé intelligente. NextStage continue de renforcer ses efforts sur les sociétés à fort potentiel opérant sur ces axes ou sur des opérations de croissance externe transformantes pour ses participations qui y sont déjà présentes.

Les participations de NextStage sont bien positionnées au regard du plan de relance et des mesures de redynamisation de l’économie entre compétitivité, transition écologique, digital, cohésion sociale et environnementale dans les territoires.

Résultats financiers

Le résultat opérationnel de NextStage au 30 juin 2020 s’établit à -21,8 M€ (vs. 465 K€ au 30 juin 2019). Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont :

la variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à -21,1 M€ (vs. 1,3 M€) ;

les revenus des actifs financiers non courants à 2,0 M€ (vs. 1,6 M€) ;

les charges externes de 2,67 M€ (vs. 2,44 M€).

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net sur le premier semestre 2020 s’établit à -21,9 M€ (vs. 711 K€ au 30 juin 2019).

Perspectives

Bénéficiant d’une structure financière solide, NextStage opère une stratégie d’investissement rigoureuse et prudente en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier. A cette politique de réduction significative du risque opérationnel pesant sur les participations lors de l’investissement s’ajoute depuis le début de la crise un accompagnement renforcé quotidien des équipes de NextStage auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans la gestion de crise. NextStage poursuivra et intensifiera cet accompagnement sur les prochains mois afin d’anticiper tout risque en lien avec une évolution défavorable de la situation sanitaire.

Attentif à toute opportunité d’investissement à fort potentiel et compte tenu du contexte, NextStage ne fixe pas d’objectif d’investissement pour l’exercice 2020. A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’atteinte, à terme, d’un portefeuille cible d’une taille de 500 M€. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.

Agenda

26 novembre 2020 : ANR du 3e trimestre 2020

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage (les plateformes digitales) , l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant un actif total de 5,5 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

Annexes

Bilan (IFRS) au 30 juin 2020 avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2020

ACTIF (en milliers d'euros) 30/6/2020 31/12/2019 ACTIFS NON COURANTS Actifs fi. non courants : actions 180 751 202 616 Actifs fi. non courants : obligations 32 029 29 825 Actifs fi. non courants : avances cptes.c 8 297 7 801 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 221 077 240 242 ACTIFS COURANTS Autres actifs 588 505 Equivalents de trésorerie 14 586 19 311 Trésorerie 2 383 1 297 TOTAL ACTIFS COURANTS 17 557 21 113 TOTAL ACTIF 238 634 261 355 PASSIF (en milliers d'euros) 30/6/2020 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES Capital 8 238 8 170 Primes liées au capital 202 183 202 973 Réserves 49 676 35 255 Résultat de l'exercice -21 897 14 115 TOTAL CAPITAUX PROPRES 238 201 260 512 PASSIFS COURANTS Dettes sur actifs financiers non courants - - Dettes fournisseurs et autres dettes 433 843 TOTAL PASSIFS COURANT 433 843 TOTAL PASSIF 238 634 261 355

Compte de résultats (IFRS) au 30/06/2020 avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2020

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) 30/06/2020 (6 mois) 30/06/2019 (6 mois) 31/12/2019 (12 mois) Variation de juste valeur des actifs financiers non courants -21 132 1 300 17 091 Revenus des actifs financiers non courants 2 001 1 607 1 749 Charges externes -2 665 -2 442 -4 919 RESULTAT OPERATIONNEL -21 795 465 13 922 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie -107 -37 -68 Coût de l'endettement financier brut - 0 - COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -107 -37 -68 Autres produits financiers 7 284 261 Autres charges financières -2 -1 - RESULTAT NET -21 897 711 14 115 Variation de la réserve de conversion - 0 - Gains et pertes actuariels - 0 - Variation de la Juste valeur des actifs financiers - 0 - RESULTAT GLOBAL -21 897 711 14 115 Résultat par action ordinaire (€) -10,41 0,37 7,39

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

2 États financiers ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires Aux Comptes

3 Avant neutralisation des actions de préférence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200916005852/fr/