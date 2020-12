NextStage : Déclaration des transactions pour compte propre

COMMUNIQUE

Période du 14 au 18 décembre 2020

Déclaration des transactions sur compte propre

Paris, France - NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1, déclare avoir réalisé, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 11 juin 2019, les transactions sur actions propres suivantes :

Nom de Code Identifiant de Jour de la Code Volume Prix pondéré Marché l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction identifiant total moyen de journalier journalier l'instrument (en d'acquisition financier nombre des actions (Code ISIN) d'actions) NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 14/12/2020 FR0012789386 13 88,5385 Euronext NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 15/12/2020 FR0012789386 25 89 Euronext NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 16/12/2020 FR0012789386 10 89 Euronext NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 17/12/2020 FR0012789386 4 89 Euronext NEXTSTAGE 969500M995FIN8ZI5N84 18/12/2020 FR0012789386 38 89 Euronext

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris,... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 M€