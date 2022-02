NextStage : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUE

La pandémie de COVID-19 a jeté un nouvel éclairage sur les tests de dépistage des maladies infectieuses et fait entrer notre groupe dans une nouvelle dimension. Nous disposons aujourd'hui de compétences pointues et de fondamentaux très solides pour nous permettre de renforcer notre organisation opérationnelle et poursuivre notre politique de recrutement pour étayer notre croissance. NextStage AM, qui dispose d'une culture « d'entrepreneur investisseur » forte et une capacité à bien assimiler nos enjeux stratégiques, nous a paru le bon partenaire pour y parvenir, pour nous renforcer à l'international et pour nous permettre de mener de nouvelles acquisitions afin de devenir l'un des grands champions sur le marché du Diagnostic In Vitro », poursuit Denis Fortier, Directeur Général Délégué d'Eurobio Scientific.

Après deux années de très forte croissance, nous entrons dans une nouvelle phase importante du développement du groupe pour consolider ses performances et bâtir un champion du diagnostic de spécialités en France et dans le monde. Nous avons senti chez NextStage AM une réelle capacité d'accompagnement dans les enjeux stratégiques qui se présentent aujourd'hui à nous (structuration des équipes, de la réflexion stratégique, …). Compte tenu de notre trésorerie disponible, nous avons un enjeu d'investissement dans la durée pour renforcer notre position sur le marché du diagnostic intelligent. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui fait sens et qui vise à construire le « next stage » d'Eurobio Scientific », conclut Jean-Michel Carle Grandmougin, Président-Directeur Général d'Eurobio Scientific.

À propos de NextStage AM:

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF, NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation en 2002, une philosophie « d'entrepreneurs-investisseurs », est l'un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui représente en termes d'encours à fin décembre 2021, directement et indirectement, près de 7 Mds € d'AUM. NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d'Entreprises de Taille Moyenne (77 sociétés en portefeuille au 31/12/21), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l'innovation, talents, international, croissance externe). NEXTSTAGE AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle en cours, de ses trois disruptions technologiques le digital, l'innovation environnementale, et la santé intelligente, et s'inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l'Économie à la demande (les plateformes digitales et le Saas), l'internet industriel (des robots jusqu'à l'IA), l'Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance environnementale), et l'Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l'expérience client. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. NEXTSTAGE AM s'est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l'innovation et en 2019 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.

https://www.nextstage-am.com

