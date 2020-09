NextStage : Rapport semestriel d'activité au 30 juin 2020

INTRODUCTION

NextStage est une société d'investissement gérée par NextStage AM qui déploie une stratégie d'investissement unique et de long terme en « capital patience » par l'investissement en fonds propres aux côtés d'entrepreneurs, avec peu ou pas d'effet de levier dans des Entreprises de Taille Moyenne (ETM) à fort potentiel de croissance positionnées sur 4 tendances de fond issues de la troisième révolution industrielle : l'économie à la demande et du partage, l'économie de la valeur des émotions, l'internet industriel et l'économie positive (ou croissance verte).

NextStage a été introduite sur le marché réglementé Euronext Paris en décembre 2016. Cette cotation lui a permis de renforcer ses moyens d'actions et d'accélérer son rythme d'investissement, la société détenant 19 sociétés en portefeuille au 30 juin 2020. La cotation a notamment permis d'améliorer l'accès de la Société à des opportunités d'investissement de qualité et d'offrir un horizon d'investissement illimité. La croissance de la société, bénéficiant du régime fiscal et du statut de SCR (cf. Document d'Enregistrement Universel), lui a également permis d'augmenter la taille moyenne de ses tickets.

Le 1er semestre 2020 a été marqué par les effets sans précédents de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid 19, nécessitant une revalorisation exceptionnelle de nos participations à la fin du premier trimestre et se traduisant par une baisse de 15.4%. Au 2ème trimestre nous avons constaté une reprise plus rapide qu'anticipée qui nous a conduit à une revalorisation de 8.1% (238.2 M€ à fin juin vs 220.3M€ à fin mars 2020).

Dès le début de la période de confinement, l'équipe de NextStage s'est mobilisée auprès des sociétés du portefeuille pour les épauler dans la gestion de la crise. Celles-ci en ont affronté différemment les impacts (fermetures de points de vente, chaine logistique, trésorerie…) et la majorité d'entre elles, soit positionnées sur des segments technologiques ou digitaux, soit disposant de modèles de revenus récurrents, a bien résisté à la crise et affiché un rebond solide post-déconfinement. Une minorité de participations a subi un arrêt d'activité pendant la période de confinement avec une reprise progressive. A noter que 13 participations ont bénéficié des aides de financement de leurs banques partenaires au travers des prêts garantis par l'Etat. Au 30 juin 2020, les plateformes digitales innovantes représentaient 50% de l'ANR investi pour des effectifs représentant 28% du total des 19 participations.

Compte tenu de leur faible endettement, de leur situation de trésorerie initiale et des soutiens de l'état pendant la crise, les participations ont fait l'objet d'un financement limité de la part de NextStage (< 1,6 M€ de trésorerie utilisée en soutien des participations). Au total au 30 juin 2020, NextStage disposait d'une trésorerie disponible de 33 M€, intégrant la ligne de crédit de 17 M€ non encore utilisée.

La crise sanitaire a de fait renforcé la pertinence des trois disruptions technologiques au cœur de la stratégie d'investissement de NextStage dont le rôle a été amplifié et qui constituent des gisements d'opportunités toujours puissants : le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente. NextStage continue de renforcer ses efforts sur les sociétés à fort potentiel opérant sur ces axes ou sur des opérations de croissance externe transformantes pour ses participations qui y sont déjà présentes.

Enfin les participations de NextStage sont bien positionnées au regard du plan de relance récemment annoncé par le gouvernement et des mesures de redynamisation de l'économie entre compétitivité, transition écologique, digital, cohésion sociale et environnementale dans les territoires.