NextStage : cède sa participation dans Fountaine Pajot, le n°2 industriel du marché du nautisme

NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce la cession de l’intégralité de sa participation dans le Groupe Fountaine Pajot (au travers de sa holding de contrôle La Compagnie du Catamaran, dont NextStage détenait 38%).

Fountaine Pajot, marque emblématique créée par Jean-François Fountaine et Yves Pajot en 1976, développe une expertise unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et élégants depuis près de 40 ans qui lui a permis de vendre plus de 3.000 bateaux dans le monde entier. Avec le soutien de NextStage depuis 2015, Fountaine Pajot a su se développer et renforcer sa position de leader, devenant l’un des deux étendards du savoir-faire français industriel sur le marché du nautisme dans le monde.

Conduit par une équipe d’entrepreneurs complémentaires, le Groupe a changé de dimension grâce à une croissance forte portée par un succès commercial important, en particulier à l’international (82% du CA) et une croissance externe stratégique qui lui a permis de se hisser au 2ème rang européen de la fabrication de bateaux de plaisance. En 5 ans, le chiffre d’affaires a été multiplié par 4, passant de 49M€ en 2014 à 207M€ en 2019 et l’excèdent brut d’exploitation a connu la même progression s’élevant ainsi à 30M€ sur l’exercice 2019, contre 6.5 M€ en 2014.

Parmi les réalisations de ces cinq dernières années, l’acquisition de Dufour Yachts, marque phare de l’univers des monocoques, a permis au groupe de changer de dimension. L’alliance de ces deux marques complémentaires s’est traduite par une gamme complète de bateaux de plaisance, multicoques et monocoques, une capacité d’innovation accrue et des synergies industrielles et commerciales stratégiques. Le rapprochement des deux chantiers rochelais a également renforcé l’implantation territoriale historique du chantier et positionne le Groupe Fountaine Pajot en étant passé de 440 emplois en 2014, à 1272 emplois en 2019, soit le 2ème employeur de Charente Maritime.

Le groupe Fountaine Pajot a également continué à renforcer ses fondamentaux industriels et financiers, lui permettant d’accroitre ses capacités de production comme la réalisation de gains de productivité grâce à l’innovation, – ces plans d’amélioration interne ont combiné (i) des investissements matériels avec notamment l’extension de l’usine d’Aigrefeuille d’Aunis ou encore l’ouverture d’une nouvelle usine numérique, accompagnés par (ii) le déploiement de mesures d’optimisation de type Lean Management qui ont apporté flexibilité industrielle et amélioration et qualité des conditions de travail des collaborateurs.

Enfin, grâce à la gestion remarquable de la crise du Covid par l’équipe d’entrepreneurs et à la dynamique commerciale retrouvée cet été, l’impact sur le chiffre d’affaires a été contenu et le groupe bénéficie aujourd’hui d’une bonne visibilité.

Le produit de cession et les dividendes versés par le groupe permettent à NextStage de réaliser un multiple de x 3,7 et un TRI de 29% sur son investissement initial et sont le reflet des cinq années de collaboration fructueuse. Cette cession se fait sur une valeur identique à la valorisation retenue dans le calcul d’Actif Net Réevalué au 30/09/2020 de NextStage.

« Au cours des 5 dernières années, NextStage nous a accompagné sur les sujets stratégiques. Notre collaboration a été riche en développement y compris notamment avec l’acquisition de Dufour Yachts ou encore au la prise de participation chez le leader mondial de la location de bateaux de plaisance Dream Yacht Charter » observe Claire Fountaine, Présidente du Groupe Fountaine Pajot.

« Alors que l’avenir de l’industrie française est au cœur des débats, le groupe Fountaine Pajot est la preuve que la France dispose d’entrepreneurs capables de créer et développer des ETI qui sont les pépites de nos territoires, des entreprises industrielles leaders mondiaux de leur marché et créateurs d’emplois durables. Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner, la famille Fountaine et le groupe Fountaine Pajot dans sa croissance, pendant cinq ans en contribuant en toute humilité, à son excellence opérationnelle et d’avoir participé à l’une des success stories de la construction navale en France », a déclaré Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NextStage.

