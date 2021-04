NextStage : Communiqué de presse - Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2020

COMMUNIQUE

DE PRESSE

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel

2020

Paris, France, le 30 avril 2021 - NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, annonce avoir déposé son Document d'Enregistrement Universel 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2021 sous le numéro D.21-0405.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être consulté/téléchargé sur l'espace Finance, rubrique

Information permanente et résultats » du site internet de NextStage : www.nextstage.com/sca ( www.amf-france.org )

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand (les plateformes digitales) , l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Relations Investisseurs

Marc Mehanna

mme@nextstage.com

+33 1 44 29 99 01

Communication

Jonathan Boudin

jbo@nextstage.com

+33 1 44 29 99 04

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 M€