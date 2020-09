NextStage : publie son Actif Net Réévalué pour le premier semestre 2020

L'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 juin 2020 (avant neutralisation des actions de préférence) progresse à 238,2 M€ (+8,1%) comparé à l'arrêté des comptes au 31 mars 2020 (vs. 220,3 M€) reflétant la revalorisation de l'ensemble du portefeuille suite aux conséquences de la crise sanitaire sur l'activité globale. Cette révision se justifiait essentiellement par la baisse des multiples. L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2020 progresse à 112,21€ (+8,2% vs. 103,69€ au 31/03/2020). Au total sur le semestre, l'ANR de NextStage recule de - 8,6% (vs. 260,5 M€ au 31 décembre 2019).

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Dans ce contexte exceptionnel, je souhaite vivement remercier les entrepreneurs des participations comme les équipes de NextStage AM pour leur mobilisation sans précédent. Notre portefeuille, positionné en grande partie sur des plateformes digitales ou sur des entreprises au modèle de revenus récurrents, s'est montré résilient. Ce dynamisme valide notre stratégie d'investissement à long terme qui repose sur les trois disruptions technologiques - le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente - ainsi que sur les quatre tendances de fond au cœur de la révolution industrielle en cours. Nous sommes bien positionnés pour profiter des opportunités de consolidation et de transformation tant au niveau de NextStage que de ses participations. »

COMMUNIQUE

DE PRESSE

accompagnement renforcé quotidien des équipes de NextStage auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans la gestion de crise. NextStage poursuivra et intensifiera cet accompagnement sur les prochains mois afin d'anticiper tout risque en lien avec une évolution défavorable de la situation sanitaire.

Attentif à toute opportunité d'investissement à fort potentiel et compte tenu du contexte, NextStage ne fixe pas d'objectif d'investissement pour l'exercice 2020. A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d'atteinte, à terme, d'un portefeuille cible d'une taille de 500 M€. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.

Agenda

26 novembre 2020 : ANR du 3 e trimestre 2020

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage (les plateformes digitales) , l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity,multi-stratégie, représentant un actif total de 5,5 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Relations Investisseurs

Marc Mehanna

mme@nextstage.com

+33 1 44 29 99 01

Communication financière : Agence Shan

Florent Alba

florent.alba@shan.fr/ +33 6 34 92 46 15

Alexandre Daudin

alexandre.daudin@shan.fr/ +33 6 25 60 48 39

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com

3