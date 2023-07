Nexus AG est une société basée en Allemagne qui développe des logiciels pour le secteur de la santé. La société fournit, entre autres, Nexus/HIS, un système d'information qui soutient les secteurs administratifs et médicaux/infirmiers dans les hôpitaux ; Nexus/Obstetrics, un logiciel de documentation pour les grossesses ; elle se concentre également sur la pathologie numérique qui contrôle les processus de l'entrée du matériel à la facturation ; Nexus/Psychiatry, une solution pour les institutions psychiatriques, du traitement des patients à la gestion des chiffres clés pour la gestion des institutions ; CWD - Clinic WindData (E&L), un logiciel de diagnostic pour les domaines de l'endoscopie, de la cardiologie, de l'échographie et de l'ophtalmologie ; Nexus/Home, un système d'information qui permet la gestion des finances, des résidents et des traitements, ainsi que le déploiement du personnel, et Nexus/Curator, une base de données de connaissances basée sur le Web pour la gestion de la qualité avec gestion des documents dans le domaine de la santé. La société opère par le biais de filiales en Autriche, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Pologne, entre autres.

Secteur Logiciels