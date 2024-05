Transition vers un FPI industriel canadien à part entière par le biais d'un développement relutif, de ventes stratégiques et d'acquisitions ciblées

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2024.



« Au cours du trimestre, nous avons continué à faire des progrès en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction de FPI Industriel Nexus.

« Nous avons achevé la construction de notre projet d'intensification de Park Street à Regina dans les délais prévus, et le locataire principal a emménagé. Nos trois autres projets de développement sont en bonne voie et commenceront à générer des flux de trésorerie au cours de l'année. Notamment, notre agrandissement sur le Hubrey Road à London, en Ontario, est maintenant loué depuis le 1er juillet.

« Comme prévu, ce trimestre a été marqué par deux vacances temporaires, nos locataires ayant opté pour des espaces plus grands au sein de notre portefeuille, ce qui a eu une incidence sur notre ratio de distribution au cours du trimestre. Cela représente une nouvelle opportunité de croissance pour Nexus, puisque les propriétés seront louées à nouveau sous peu, tout en libérant un terrain de développement de premier ordre.

« Je suis confiant dans notre stratégie et j'ai hâte de réaliser les bénéfices de nos projets de développement, de nos augmentations de loyer et de nos renouvellements au cours des prochaines années. »

Faits saillants du premier trimestre 2024 :

Le bénéfice net a augmenté de 40,0 millions de dollars d'une année sur l'autre pour atteindre 43,6 millions de dollars, sous l'effet d'une augmentation de la juste valeur des immeubles de placement.

Le bénéfice d'exploitation net (« BEN ») 1) a augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,5 millions de dollars grâce à l'acquisition d'immeubles industriels de haute qualité, loués et productifs de revenus.

a augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,5 millions de dollars grâce à l'acquisition d'immeubles industriels de haute qualité, loués et productifs de revenus. Achèvement de la construction d'un nouveau centre de distribution de 312 000 pieds carrés construit sur mesure à Regina (Saskatchewan), loué à compter du 1er avril et devant générer un rendement de 7,5 %.

Annonce de l'optimisation prévue du portefeuille par la cession de 200 millions de dollars pour les immeubles de bureaux, les commerces de détail et les immeubles industriels non essentiels au cours du second semestre de 2024.

Acquisition d'un immeuble industriel de 102 000 pieds carrés à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour 35 millions de dollars, à un taux de capitalisation de 7,1 %.

Augmentation de 100 millions de dollars de sa facilité de crédit non garantie pour la porter à 625 millions de dollars et prolongation de l'échéance jusqu'en mars 2027.

Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés ( 1) par part ont été de 0,163$ et les Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés (1) par part ont été de 0,134$

par part ont été de 0,163$ et les Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part ont été de 0,134$ Valeur de l’actif net1) par part de 13,09 $ a augmenté de 0,96 $ ou 7,9 % par rapport à l'année précédente.

Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars

2024 2023 Résultats financiers $ $ Produits des immeubles de placement 41 597 37 476 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 29 537 25 728 Bénéfice net 43 671 3 717 Faits saillants financiers

Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 14 355 16 448 FPE normalisés1), 2) 15 243 16 451 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 11 588 13 948 FPEA normalisés1),2) 12 476 13 951 BEN des immeubles comparables1) 23 657 24 013 Distributions déclarées3) 14 940 14 042 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 93 341 87 741 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), dilué4) 93 448 87 843 Montants par part :

Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 FPE par part, de base1), 4) 0,154 0,187 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,163 0,187 FPEA par part, de base1), 4) 0,124 0,159 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,134 0,159 Valeur de l’actif net par part1) 13,09 12,13 Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 119,8 % 100,7 % Ratio de la dette sur l’actif total 49,3 % 47,3 % Écart estimé entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel au 31 mars 2023 25,3 % 21,8 % 1) Mesure financière non conforme aux IFRS.

2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.

Les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse comprennent des mesures financières non conformes aux IFRS qui ne doivent pas être interprétées comme une solution de rechange au résultat net, aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS, et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires relatives à ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et figurent à la page 3 du rapport de gestion de la FPI pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI, sous la rubrique « Relations avec les investisseurs ». Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

BEN

Pour le trimestre clos le T1 2024, le bénéfice d'exploitation net de 29,5 millions de dollars était supérieur de 3,8 millions de dollars à celui du T1 2023, ce qui s'explique principalement par 4,4 millions de dollars liés aux acquisitions réalisées après le T1 2023, 0,2 million de dollars liés à la hausse des loyers linéaires attribuée en grande partie aux récentes acquisitions, partiellement compensés par 0,7 millions de dollars liés aux cessions réalisées depuis le T1 2023, et d'une réduction de 0,4 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables, principalement en raison de l'inoccupation anticipée du portefeuille totalisant environ 0,5 million de dollars, partiellement compensée par les échelons de loyer, l'augmentation de l'IPC et les renouvellements de baux totalisant 0,1 million de dollars.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

L'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement pour le trimestre clos le T1 2024 s'est élevé à 15,2 millions de dollars, ce qui s'explique principalement par : 8,4 millions de dollars de gains de juste valeur en ce qui concerne les immeubles détenus pour le développement sur la base des progrès de développement à ce jour par rapport à la juste valeur à l'achèvement, et 9,9 millions de dollars de gains de juste valeur liés aux changements dans le BEN stabilisé. Ces gains ont été partiellement compensés par 2,9 millions de dollars de dépenses d'investissement évaluées à zéro et 0,2 million de dollars de coûts de transaction liés aux acquisitions réalisées au cours du trimestre.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Jusqu'à la fin de l'année 2024, le FPI s'attend à bénéficier de fondamentaux locatifs positifs sur les marchés où ses baux arrivent à échéance. Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance à un chiffre du revenu net d'exploitation de son portefeuille industriel pour l'ensemble de l'année.

Au premier trimestre 2024, le FPI a finalisé la construction de son complexe sportif Savage Road à Richmond, en Colombie-Britannique, et le locataire principal a pris possession des lieux au deuxième trimestre.

En 2024, le FPI prévoit de bénéficier de l'achèvement de quatre projets de développement importants. Ensemble, ces immeubles ajouteront un bénéfice d'exploitation net annuel stabilisé d'environ 10 millions de dollars une fois achevés:

Au cours du deuxième trimestre de 2024, le FPI a achevé le projet d'intensification de Park Street à Regina, en Saskatchewan. Le locataire principal a pris possession des lieux le 1er avril et, une fois qu'il sera entièrement loué, il contribuera à un rendement estimé à 7,5 % sur des coûts d'aménagement totaux de 48 millions de dollars.



Au troisième trimestre de 2024, le FPI prévoit terminer le projet d'agrandissement de 96 000 pieds carrés de Hubrey Rd. à London, en Ontario, et le nouvel aménagement de 115 000 pieds carrés de Glover Road à Hamilton, en Ontario. Ces projets contribueront à des rendements initiaux estimés à 8,0 % et 5,6 % sur des coûts d'aménagement totaux de 14 millions de dollars et 33 millions de dollars respectivement. L’immeuble du Hubrey Road est loué depuis le 1er juillet et l’immeuble du Glover Road fait actuellement l'objet d'une commercialisation active.



À la fin du quatrième trimestre de 2024, le FPI prévoit terminer le projet d'agrandissement de 240 000 pieds carrés de Dennis Road à St. Thomas, en Ontario, pour un locataire existant. Ce projet contribuera à un rendement contractuel d'entrée de 9,0 % sur des coûts d'aménagement totaux d'environ 45 millions de dollars.



Le FPI continuera de donner la priorité aux distributions aux porteurs de parts. Le FPI estime que son ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés normalisés a atteint un sommet et qu'il s'améliorera pour atteindre un niveau plus durable pour le reste de l'année.

Le FPI se concentre sur le développement de son portefeuille industriel. Par conséquent, le FPI est en train de céder ses immeubles de commerce de détail et de bureaux. En outre, le FPI étudie la vente potentielle d'un groupe d'immeubles industriels non essentiels. Au total, cela équivaut à un objectif approximatif de 200 millions de dollars. Le FPI s'attend à ce que les ventes d'immeubles soient conclues au cours du second semestre de l'année et que le produit de la vente soit utilisé pour réduire le solde de la dette du FPI.

Résultats du vote de l’assemblée annuelle

Chacun des éléments énoncés dans la circulaire d’informations de la direction du FPI datée du 1 avril 2024 (la « Circulaire ») pour l’assemblée annuelle des porteurs de parts tenue le 14 mai 2024 (l’ « Assemblée ») a été approuvé par la majorité requise des porteurs de parts et chacun des candidats fiduciaires énumérés dans la Circulaire a été élu à titre de fiduciaire du FPI. Les résultats du vote pour chacun des fiduciaires sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour Pourcentage de votes pour Abstentions de vote Pourcentage d’abstentions

de vote Floriana Cipollone 42 901 150 99,89% 47 628 0,11% Bradley Cutsey 42 868 227 99,81% 80 551 0,19% Justine Delisle 42 828 426 99,72% 120 352 0,28% Louie DiNunzio 39 596 881 92,20% 3 351 897 7,80% Kelly C. Hanczyk 42 856 363 99,79% 92 415 0,21% Ben Rodney 42 826 657 99,72% 122 121 0,28%



Les résultats finaux sur tous les éléments considérés à l’Assemblée sont présentés dans le rapport des résultats du vote déposé sur SEDAR (www.sedarplus.ca).

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Industriel Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 117 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 12,5 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 506 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 68 895 000 parts du FPI et environ 24 611 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars 2024

2023

Variation FPE $ $ $ Bénéfice net 43 671 3 717 39 954 Ajustements: Ajustement de la juste valeur (33 511 ) 9 161 (42 672 ) Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) (42 ) 88 (130 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 938 3 178 760 Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 273 296 (23 ) Paiements des obligations locatives (4 ) (15 ) 11 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 30 23 7 Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 14 355 16 448 (2 093 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 93 341 87 741 5 600 FPE par part, de base 0,154 0,187 (0,033 ) FPE 14 355 16 448 (2 093 ) Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 628 604 24 Moins : Autres revenus2) - (601 ) 601 Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents 260 - 260 FPE normalisés 15 243 16 451 (1 208 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 93 341 87 741 5 600 FPE normalisés par part, de base 0,163 0,187 (0.024 )





(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars 2024 2023 Variation FPEA $ $ $ FPE 14 355 16 448 (2 093 ) Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 167 ) (1 100 ) (67 ) Réserve en capital3) (1 600 ) (1 400 ) (200 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 11 588 13 948 (2 360 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 93 341 87 741 5 600 FPEA par part, de base 0,124 0,159 (0,035 ) FPEA 11 588 13 948 (2 360 ) Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 628 604 24 Moins : Autres revenus2) - (601 ) 601 Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents 260 - 260 FPEA normalisés 12 476 13 951 (1 475 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 93 341 87 741 5 600 FPEA normalisés par part, de base 0,134 0,159 (0,025 ) 1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. 2) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprennent des ajustements pour les montants de l’obligation de location du vendeur relativement à la propriété du FPI de Richmond, en Colombie-Britannique, qui est payable par le vendeur de la propriété jusqu’à ce que la construction de la propriété soit achevée et que les locataires en prennent possession et paient leur loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le BEN aux fins de la comptabilité, mais le montant total estimé de l’obligation de location du vendeur est enregistré dans les autres revenus. Les FPE normalisés et les FPEA normalisés excluent les montants futurs estimés de l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat et du résultat global et incluent les loyers trimestriels prévus à recevoir sous la forme de l’obligation de location du vendeur. 3) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien, les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires, des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses. 4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.