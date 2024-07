Nexus Industrial REIT est un fonds d'investissement immobilier à capital variable basé au Canada. La société et ses filiales détiennent et exploitent des biens immobiliers commerciaux au Canada. Elle possède un portefeuille d'immeubles industriels, de bureaux et de commerces de détail au Canada, en mettant l'accent sur l'acquisition et la propriété d'immeubles industriels. La société possède un portefeuille de 115 propriétés (y compris deux propriétés détenues pour le développement, dans lesquelles la société détient une participation de 80 %) comprenant environ 12,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ses propriétés industrielles comprennent notamment le 11250 - 189 STREET, le 3501 GIFFEN ROAD NORTH, le 10774 - 42 STREET SE, le 261185 WAGON WHEEL WAY et le 502-25 AVENUE. Ses immeubles de bureaux comprennent les 127-145 RUE SAINT-PIERRE, 360 RUE NOTRE-DAME WEST, 329 RUE DE LA COMMUNE WEST, 353 RUE SAINT NICOLAS, 410 RUE SAINT NICOLAS et autres. Ses propriétés commerciales comprennent 2000 BOULEVARD LOUIS-FRECHETTE, 250 BOULEVARD FISET et 240 RUE VICTORIA, 340 RUE BELVEDERE SOUTH et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial