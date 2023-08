Nexus Industrial REIT est un fonds de placement immobilier (FPI) basé au Canada. Le FPI se concentre sur l'augmentation de la valeur pour les détenteurs de parts par l'acquisition de propriétés industrielles situées dans les marchés primaires et secondaires du Canada et des États-Unis, et par la propriété et la gestion de son portefeuille de propriétés. Elle possède un portefeuille d'environ 109 propriétés comprenant environ 10,7 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ses propriétés industrielles comprennent 5 Cuddy Boulevard, 11250-189 Street, 3501 Giffen Road North, 10774-42 Street SE et 261185 Wagon Wheel Way. Ses immeubles de bureaux comprennent 127-145 Rue Saint-Pierre, 360 Rue Notre-Dame Ouest, 329 Rue De La Commune Ouest et 353 Rue Saint Nicolas. Ses propriétés de commerce de détail comprennent 401-571 Boulevard Jutras Est, 2000 Boulevard Louis-Frechette, 250 Boulevard Fiset et 240 Rue Victoria, 161-175 Route 230 Ouest et 8245 Boulevard Taschereau.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial