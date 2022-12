GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de Pantheon Resources, Harland & Wolff chutent

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Nexus Infrastructure PLC, hausse de 13% à 172,22p, fourchette à 12 mois 120p-228p. Le fournisseur de services d'infrastructure indique qu'il a accepté de céder TriConnex Ltd et eSmart Networks Ltd pour un montant de 77,7 millions de GBP en espèces. Nexus indique que la vente se fait au profit de FWCP Spark UK Holdco Ltd, une filiale indirecte à 100 % de fonds gérés ou conseillés par FitzWalter Capital. Environ 65 millions de GBP du produit de la vente seront reversés aux actionnaires au début de 2023 par le biais d'une offre publique d'achat. Après la transaction, Tamdown sera sa principale activité commerciale. Le PDG Mike Morris et le directeur financier Alan Martin quitteront leurs fonctions et seront employés par l'acheteur. Charles Sweeney deviendra PDG et Dawn Hillman, directeur financier. Une assemblée générale est prévue le 16 janvier pour voter sur la transaction.

Invinity Energy Systems PLC, hausse de 13% à 43p, fourchette à 12 mois 19,64p-104,5p. Le fabricant de stockage d'énergie déclare que les revenus en 2023 seront "significativement supérieurs" aux précédentes prévisions de la société. Cela est dû aux 30 mégawattheures de nouvelles affaires annoncées au quatrième trimestre, aux revenus différés de certains projets et à un nombre "significatif" d'opportunités de vente qui "avancent positivement vers la clôture".

AIM - LOSERS

Pantheon Resources PLC, baisse de 42% à 48,1 p, fourchette à 12 mois 37p-153,2 p. La compagnie pétrolière déclare que sa perte avant impôts s'est élargie à 16,0 millions USD au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, contre 8,2 millions USD l'année précédente. Pantheon note également que le débit du puits Alkaid 2 reste limité en raison d'un blocage de sable, mais ce qui devrait être une opération de nettoyage "simple" est prévue pour janvier. La société cotée sur l'AIM note des succès de forage et d'essai aux puits Theta West et Talitha au cours de la période, et une estimation actualisée des ressources de 23 milliards de barils de pétrole en place, et de 2,3 milliards de barils de ressources récupérables. "Je suis extrêmement satisfait des progrès significatifs réalisés par Pantheon depuis le début de l'exercice financier, alors que nous passons de l'exploration à la production", déclare Jay Cheatham, directeur général.

Harland & Wolff Group PLC, baisse de 24% à 15,51p, fourchette à 12 mois 5,56p-29p. L'entreprise de construction d'infrastructures déclare que des pénuries de matériaux ont affecté sa capacité à achever "certains flux de travaux clés" du contrat du programme de régénération de la M55, ce qui signifie qu'environ 20 millions de GBP de revenus seront reportés au premier semestre 2023. "L'ensemble du projet est toujours en bonne voie et conforme au calendrier de base de re-livraison du navire", note-t-elle. H&W indique également qu'elle a convenu avec Saipem de mettre fin à un contrat portant sur l'enveloppe d'un aérogénérateur. Ceci est dû à l'escalade des coûts, que l'entreprise n'a pas trouvé une "méthodologie mutuellement acceptable" pour partager avec Saipem. "La direction a déterminé que la capacité de Methil pourrait être bien mieux utilisée sur des projets plus viables économiquement, qui devraient se concrétiser à partir du premier semestre 2023", explique-t-elle.

