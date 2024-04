Nexus Infrastructure plc est un fournisseur d'infrastructures durables basé au Royaume-Uni. Tamdown, l'entreprise de génie civil de la société, fournit une gamme de services de génie civil et d'infrastructure aux secteurs de la construction de logements et aux secteurs commerciaux du Royaume-Uni. Les services fournis par la société comprennent les travaux de terrassement, les autoroutes, les sous-structures et les sous-sols, ainsi que l'installation de systèmes de drainage durables. Elle opère à travers deux segments : Tamdown et Nexus Park. Les activités de Tamdown se concentrent sur le sud-est de l'Angleterre et sur Londres. Les clients de Tamdown sont des constructeurs de maisons et des promoteurs de logements abordables du Royaume-Uni, y compris des associations de logement. Tamdown travaille avec plusieurs constructeurs de maisons cotées en bourse. Tamdown travaille également avec un certain nombre d'associations de logement qui réalisent des projets mixtes et se concentrent sur le segment des logements abordables du marché du logement.

Secteur Construction et ingénierie