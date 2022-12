Nexus Infrastructure va vendre deux réseaux ; le PDG et le directeur financier quittent leurs fonctions.

(Alliance News) - Nexus Infrastructure PLC a annoncé vendredi qu'il avait accepté de vendre deux de ses réseaux à FWCP Spark UK Holdco Ltd, et que son directeur général Mike Morris et son directeur financier Alan Martin quitteraient leurs fonctions pour rejoindre FWCP Spark.

Le fournisseur de services d'infrastructure basé à Essex, en Angleterre, vend à FWCP Spark son entreprise de services publics multiples TriConnex et sa division d'infrastructure de transition énergétique eSmart Network pour 77,7 millions de livres sterling en espèces.

FWCP Spark est une filiale indirecte à 100 % de la société mondiale d'investissement privé FitzWalter Capital et de ses affiliés.

Nexus Infrastructure a déclaré que la vente représente une valeur d'entreprise proposée de 80,6 millions de GBP. Une "proportion substantielle" du produit net de la cession sera restituée aux actionnaires au début de 2023 par le biais d'une offre publique d'achat, qui devrait s'élever à environ 65 millions GBP.

Les actions de Nexus Infrastructure étaient en hausse de 13% à 172,00 GBP à la mi-journée vendredi à Londres.

Après la réalisation de l'opération, la principale entité commerciale de Nexus sera Tamdown, qui est l'activité de génie civil du groupe.

Nexus Infrastructure a déclaré que son directeur général, Mike Morris, et son directeur financier, Alan Martin, quitteront leurs fonctions actuelles chez Nexus et deviendront employés et directeurs de FWCP Spark, pour diriger TriConnex et eSmart Network.

Morris, le principal actionnaire de Nexus Infrastructure, restera au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif.

Le directeur des opérations de Nexus Infrastructure, Charles Sweeney, sera promu au poste de directeur général, et Dawn Hillman, directeur financier de TriConnex et secrétaire général de Nexus, sera promu au poste de directeur financier de Nexus à l'issue de la vente.

Nexus Infrastructure a ajouté que les transactions de l'exercice 2022 sont conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires devrait être en hausse de 27% à 173,4 millions de livres sterling, et le bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels devrait être en hausse d'environ 40% à 4,0 millions de livres sterling. Le carnet de commandes du groupe a augmenté d'environ 9,8 % pour atteindre 316,1 millions GBP au 30 septembre.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

