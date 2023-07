BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ : 1er SEMESTRE 2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société NFL Biosciences SA (FR0014003XT0 - ALNFL) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/23 :

31 528 titres NFL BIOSCIENCES

150 815,23 euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 200 597 titres 558 660,99 € 1 139 transactions VENTE 241 419 titres 690 784,53 € 1 299 transactions

Il est rappelé qu’en date du 31/12/22, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

72 350 titres NFL BIOSCIENCES

18 691,58 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titre

200 000 euros en espèces

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée. Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

Annexe :

Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2023

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 02/01/23 791 1 540,08 € 0,00 € 02/01/23 0,00 € 251 494,47 € 03/01/23 1,801 3 378,68 € 0,00 € 03/01/23 0,00 € 1,802 3 402,18 € 04/01/23 601 1 123,87 € 0,00 € 04/01/23 0,00 € 703 1 357,49 € 05/01/23 2,666 5 084,06 € 0,00 € 05/01/23 0,00 € 751 1 459,19 € 06/01/23 224 426,72 € 0,00 € 06/01/23 0,00 € 1 1,95 € 09/01/23 201 381,90 € 0,00 € 09/01/23 0,00 € 998 1 981,03 € 10/01/23 1 2,03 € 0,00 € 10/01/23 0,00 € 1 2,03 € 11/01/23 1 2,01 € 0,00 € 11/01/23 0,00 € 1 2,01 € 12/01/23 201 399,99 € 0,00 € 12/01/23 0,00 € 1,001 2 077,08 € 13/01/23 401 828,07 € 0,00 € 13/01/23 0,00 € 501 1 069,64 € 16/01/23 801 1 654,07 € 0,00 € 16/01/23 0,00 € 252 534,24 € 17/01/23 601 1 232,05 € 0,00 € 17/01/23 0,00 € 1 2,09 € 18/01/23 401 816,04 € 0,00 € 18/01/23 0,00 € 1 2,05 € 19/01/23 401 816,04 € 0,00 € 19/01/23 0,00 € 1 2,05 € 20/01/23 894 1 955,18 € 0,00 € 20/01/23 0,00 € 3,250 7 182,50 € 23/01/23 1,215 2 997,41 € 0,00 € 23/01/23 0,00 € 7,751 19 819,31 € 24/01/23 8,401 25 085,39 € 0,00 € 24/01/23 0,00 € 20,501 59 042,88 € 25/01/23 5,173 15 120,68 € 0,00 € 25/01/23 0,00 € 6,001 18 609,10 € 26/01/23 3,801 12 634,52 € 0,00 € 26/01/23 0,00 € 7,214 24 801,73 € 27/01/23 2,929 8 816,29 € 0,00 € 27/01/23 0,00 € 2,751 8 514,35 € 30/01/23 2,001 6 137,07 € 0,00 € 30/01/23 0,00 € 2,993 9 383,06 € 31/01/23 10,751 26 533,47 € 0,00 € 31/01/23 0,00 € 8,351 22 272,12 € 01/02/23 601 1 448,41 € 0,00 € 01/02/23 0,00 € 1,788 4 616,62 € 02/02/23 1,001 2 724,72 € 0,00 € 02/02/23 0,00 € 2,714 7 566,63 € 03/02/23 801 2 134,67 € 0,00 € 03/02/23 0,00 € 1,751 5 090,16 € 06/02/23 1,401 3 585,16 € 0,00 € 06/02/23 0,00 € 251 637,54 € 07/02/23 851 2 060,27 € 0,00 € 07/02/23 0,00 € 1,001 2 490,49 € 08/02/23 201 502,50 € 0,00 € 08/02/23 0,00 € 1,001 2 557,56 € 09/02/23 801 1 966,46 € 0,00 € 09/02/23 0,00 € 501 1 270,04 € 10/02/23 801 1 936,82 € 0,00 € 10/02/23 0,00 € 252 619,92 € 13/02/23 465 1 138,79 € 0,00 € 13/02/23 0,00 € 1,251 3 114,99 € 14/02/23 338 820,66 € 0,00 € 14/02/23 0,00 € 251 624,99 € 15/02/23 1 2,48 € 0,00 € 15/02/23 0,00 € 1,751 4 570,11 € 16/02/23 1,001 2 774,77 € 0,00 € 16/02/23 0,00 € 2,001 5 582,79 € 17/02/23 1,650 4 860,90 € 0,00 € 17/02/23 0,00 € 4,953 14 928,34 € 20/02/23 3,881 12 236,79 € 0,00 € 20/02/23 0,00 € 6,037 19 825,51 € 21/02/23 2,001 6 679,34 € 0,00 € 21/02/23 0,00 € 3,001 10 347,45 € 22/02/23 2,501 7 895,66 € 0,00 € 22/02/23 0,00 € 1,493 4 814,93 € 23/02/23 801 2 511,14 € 0,00 € 23/02/23 0,00 € 1,001 3 250,25 € 24/02/23 1,301 3 948,54 € 0,00 € 24/02/23 0,00 € 1 3,08 € 27/02/23 2,492 7 573,19 € 0,00 € 27/02/23 0,00 € 5,259 16 734,14 € 28/02/23 5,901 18 735,68 € 0,00 € 28/02/23 0,00 € 1,149 3 722,76 € 01/03/23 4,661 14 020,29 € 0,00 € 01/03/23 0,00 € 264 831,86 € 02/03/23 601 1 845,07 € 0,00 € 02/03/23 0,00 € 440 1 391,72 € 03/03/23 1 3,10 € 0,00 € 03/03/23 0,00 € 1 3,10 € 06/03/23 1,301 3 931,62 € 0,00 € 06/03/23 0,00 € 1,001 3 106,10 € 07/03/23 2,876 8 558,98 € 0,00 € 07/03/23 0,00 € 1,008 3 054,24 € 08/03/23 13,213 37 524,92 € 0,00 € 08/03/23 0,00 € 13,494 39 469,95 € 09/03/23 713 2 098,36 € 0,00 € 09/03/23 0,00 € 2,196 6 631,92 € 10/03/23 1,002 2 965,92 € 0,00 € 10/03/23 0,00 € 1,001 3 040,04 € 13/03/23 9,001 25 166,80 € 0,00 € 13/03/23 0,00 € 2,001 5 588,79 € 14/03/23 201 540,69 € 0,00 € 14/03/23 0,00 € 1,751 4 943,07 € 15/03/23 6,701 18 052,49 € 0,00 € 15/03/23 0,00 € 2,251 6 124,97 € 16/03/23 801 2 154,69 € 0,00 € 16/03/23 0,00 € 1,751 4 878,29 € 17/03/23 1,076 2 936,40 € 0,00 € 17/03/23 0,00 € 1,751 4 943,07 € 20/03/23 9,159 23 895,83 € 0,00 € 20/03/23 0,00 € 7,640 20 841,92 € 21/03/23 1,486 4 059,75 € 0,00 € 21/03/23 0,00 € 2,469 6 883,57 € 22/03/23 501 1 395,29 € 0,00 € 22/03/23 0,00 € 618 1 735,34 € 23/03/23 911 2 540,78 € 0,00 € 23/03/23 0,00 € 4,351 12 378,60 € 24/03/23 1,341 3 697,14 € 0,00 € 24/03/23 0,00 € 260 740,22 € 27/03/23 1,001 2 615,61 € 0,00 € 27/03/23 0,00 € 751 1 997,66 € 28/03/23 1,251 3 360,19 € 0,00 € 28/03/23 0,00 € 1,992 5 422,22 € 29/03/23 501 1 342,68 € 0,00 € 29/03/23 0,00 € 399 1 081,69 € 30/03/23 251 680,21 € 0,00 € 30/03/23 0,00 € 853 2 373,90 € 31/03/23 1,001 2 862,86 € 0,00 € 31/03/23 0,00 € 2,751 8 043,92 € 03/04/23 1,501 4 232,82 € 0,00 € 03/04/23 0,00 € 1,001 2 827,83 € 04/04/23 1,501 4 112,74 € 0,00 € 04/04/23 0,00 € 807 2 244,27 € 05/04/23 1,001 2 717,72 € 0,00 € 05/04/23 0,00 € 2 5,56 € 06/04/23 1,101 3 059,68 € 0,00 € 06/04/23 0,00 € 2,698 7 519,33 € 11/04/23 501 1 412,82 € 0,00 € 11/04/23 0,00 € 997 2 846,44 € 12/04/23 501 1 397,79 € 0,00 € 12/04/23 0,00 € 501 1 407,81 € 13/04/23 2,501 6 882,75 € 0,00 € 13/04/23 0,00 € 1,526 4 228,55 € 14/04/23 1,501 4 033,19 € 0,00 € 14/04/23 0,00 € 2,215 6 024,80 € 17/04/23 501 1 332,66 € 0,00 € 17/04/23 0,00 € 1 2,66 € 18/04/23 3,561 9 579,09 € 0,00 € 18/04/23 0,00 € 4,547 12 386,03 € 19/04/23 2 5,34 € 0,00 € 19/04/23 0,00 € 1,722 4 768,22 € 20/04/23 1,001 2 747,75 € 0,00 € 20/04/23 0,00 € 501 1 407,81 € 21/04/23 1,258 3 358,86 € 0,00 € 21/04/23 0,00 € 26 70,72 € 24/04/23 1,001 2 687,69 € 0,00 € 24/04/23 0,00 € 985 2 678,22 € 25/04/23 1,851 5 101,36 € 0,00 € 25/04/23 0,00 € 2,552 7 086,90 € 26/04/23 251 683,98 € 0,00 € 26/04/23 0,00 € 461 1 268,21 € 27/04/23 751 2 050,23 € 0,00 € 27/04/23 0,00 € 1 2,77 € 28/04/23 502 1 355,40 € 0,00 € 28/04/23 0,00 € 1 2,70 € 02/05/23 6,250 15 893,75 € 0,00 € 02/05/23 0,00 € 3,002 7 784,19 € 03/05/23 1,001 2 570,57 € 0,00 € 03/05/23 0,00 € 501 1 302,60 € 04/05/23 251 650,09 € 0,00 € 04/05/23 0,00 € 67 176,21 € 05/05/23 751 1 922,56 € 0,00 € 05/05/23 0,00 € 434 1 141,42 € 08/05/23 1,251 3 210,07 € 0,00 € 08/05/23 0,00 € 2,243 5 908,06 € 09/05/23 501 1 305,11 € 0,00 € 09/05/23 0,00 € 121 321,86 € 10/05/23 2,751 7 598,26 € 0,00 € 10/05/23 0,00 € 11,252 31 449,34 € 11/05/23 501 1 320,14 € 0,00 € 11/05/23 0,00 € 658 1 770,02 € 12/05/23 1 2,66 € 0,00 € 12/05/23 0,00 € 1 2,66 € 15/05/23 251 650,09 € 0,00 € 15/05/23 0,00 € 1 2,64 € 16/05/23 1 2,66 € 0,00 € 16/05/23 0,00 € 1 2,66 € 17/05/23 21 55,69 € 0,00 € 17/05/23 0,00 € 1 2,69 € 18/05/23 1 2,70 € 0,00 € 18/05/23 0,00 € 1 2,70 € 19/05/23 1 2,68 € 0,00 € 19/05/23 0,00 € 1,501 4 105,24 € 22/05/23 535 1 423,64 € 0,00 € 22/05/23 0,00 € 1,254 3 373,26 € 23/05/23 467 1 244,09 € 0,00 € 23/05/23 0,00 € 1 2,68 € 24/05/23 1,001 2 625,62 € 0,00 € 24/05/23 0,00 € 1 2,66 € 25/05/23 501 1 305,11 € 0,00 € 25/05/23 0,00 € 1 2,64 € 26/05/23 1,751 4 864,28 € 0,00 € 26/05/23 0,00 € 7,969 22 026,32 € 29/05/23 1,001 2 732,73 € 0,00 € 29/05/23 0,00 € 187 524,22 € 30/05/23 3,879 11 198,67 € 0,00 € 30/05/23 0,00 € 15,670 45 584,03 € 31/05/23 2,317 7 131,73 € 0,00 € 31/05/23 0,00 € 2,251 7 000,61 € 01/06/23 716 2 178,07 € 0,00 € 01/06/23 0,00 € 1,101 3 396,59 € 02/06/23 1 3,05 € 0,00 € 02/06/23 0,00 € 1 3,05 € 05/06/23 1,286 3 803,99 € 0,00 € 05/06/23 0,00 € 1,250 3 760,00 € 06/06/23 2,296 7 096,94 € 0,00 € 06/06/23 0,00 € 4,917 15 537,72 € 07/06/23 1,706 5 408,02 € 0,00 € 07/06/23 0,00 € 985 3 204,21 € 08/06/23 1,001 3 088,09 € 0,00 € 08/06/23 0,00 € 501 1 565,63 € 09/06/23 1 3,17 € 0,00 € 09/06/23 0,00 € 509 1 621,67 € 12/06/23 501 1 560,62 € 0,00 € 12/06/23 0,00 € 501 1 595,69 € 13/06/23 686 2 119,74 € 0,00 € 13/06/23 0,00 € 1,251 3 920,63 € 14/06/23 751 2 358,14 € 0,00 € 14/06/23 0,00 € 251 803,20 € 15/06/23 751 2 350,63 € 0,00 € 15/06/23 0,00 € 335 1 056,93 € 16/06/23 751 2 343,12 € 0,00 € 16/06/23 0,00 € 502 1 596,36 € 19/06/23 1,316 3 973,00 € 0,00 € 19/06/23 0,00 € 1,501 4 630,59 € 20/06/23 311 949,79 € 0,00 € 20/06/23 0,00 € 1 3,10 € 21/06/23 441 1 323,88 € 0,00 € 21/06/23 0,00 € 1 3,01 € 22/06/23 1,251 3 846,83 € 0,00 € 22/06/23 0,00 € 1,416 4 492,97 € 23/06/23 3,841 10 966,06 € 0,00 € 23/06/23 0,00 € 1,751 5 025,37 € 26/06/23 2,467 6 424,07 € 0,00 € 26/06/23 0,00 € 1,001 2 677,68 € 27/06/23 261 672,34 € 0,00 € 27/06/23 0,00 € 1,251 3 327,66 € 28/06/23 501 1 320,14 € 0,00 € 28/06/23 0,00 € 1 2,65 € 29/06/23 491 1 276,60 € 0,00 € 29/06/23 0,00 € 251 667,66 € 30/06/23 899 2 377,86 € 0,00 € 30/06/23 0,00 € 1,001 2 737,74 € Total 200,597 558 660,99 € 241,419 690 784,53 €

