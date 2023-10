NFL BIOSCIENCES : ACTIVITÉS & RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Résultats prometteurs de l'étude exploratoire de Phase 2a PRECESTO : analyse détaillée Étude clinique CESTO II (phase 2b, en cours) du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage tabagique : communication des résultats en juillet 2024 Co-développement de NFL-301, candidat médicament pour réduire la consommation d'alcool. Nouvelle formulation développée et dépôt d'une demande de brevet Levée de fonds de 3 M€ en janvier 2023 et financement non dilutif jusqu'à 1,9 M€ en février 2023 (Bpifrance, Plan France Relance 2030) Trésorerie au 30 septembre 2023 de 3,6 M€. Horizon de trésorerie désormais sécurisée jusqu'à la fin 2024 NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris - FR0014003XT0 - ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, présente ses résultats du 1er semestre 2023 arrêtés par le Conseil d'administration du 5 octobre 2023. À cette occasion, NFL Biosciences revient sur ses avancées récentes, en particulier les résultats prometteurs de l'étude exploratoire PRECESTO et confirme que la stratégie de communication des résultats de CESTO II va permettre une prise en compte totale de l'étude qui restera en double aveugle jusqu'à 12 mois de suivi, pour des résultats de cette étude de Phase 2b attendus en juillet 2024. 12 octobre 2023 à 14h30 • Webinaire à destination des actionnaires et des investisseurs • Bourse Direct NFL Biosciences reviendra notamment sur les résultats prometteurs de l'étude exploratoire de Phase 2a PRECESTO qui met en évidence un effet cliniquement pertinent de NFL-101 sur la réduction de la satisfaction procurée par les cigarettes, et sur la stratégie de développement et les enjeux de CESTO II, son étude clinique de phase 2b pour évaluer l'efficacité de NFL-101, en cours sur 318 fumeurs dans 8 centres d'investigation clinique. Les dirigeants de NFL Biosciences aborderont également le développement du candidat médicament NFL-301 pour réduire la consommation d'alcool. >> Cliquez ici pour vous inscrire1. Résultats prometteurs de l'étude clinique PRECESTO PRECESTO est la seconde étude après CESTO qui met en évidence l'effet de NFL-101 sur la réduction de la satisfaction procurée par les cigarettes. L'effet cliniquement pertinent est en outre plus durable qu'attendu. Ces résultats confirment l'intérêt thérapeutique de NFL-101 seul ou en association avec les substituts nicotiniques qui réduisent les symptômes de manque. Ils corroborent les résultats de la demande de brevet déposée aux États-Unis en octobre 2022, augmentant ainsi la probabilité de délivrance d'un brevet qui offrirait alors une protection au moins jusqu'en 2042. Les informations présentées en annexe détaillent les résultats. Optimisation de la stratégie de communication de l'étude clinique CESTO II Rappel : qu'est-ce que l'étude CESTO II CESTO II est une étude clinique de phase 2b, multicentrique, randomisée en double aveugle contre placebo. L'essai est conduit comme suit : • 3 bras (deux bras dose et un bras placebo) ; 1 ou recopiez cette adresse internet dans votre navigateur : https://www.boursedirect.fr/fr/formations#webinaires 2 • 318 fumeurs, âgés de 18 ans et plus ; • 12 mois de suivi (CESTO2, NCT04571216) ; • Les sujets reçoivent deux injections sous-cutanées initiales à une semaine d'intervalle. Des injections supplémentaires de rappel sont possibles à 3 et 6 mois pour les sujets non abstinents à ces dates. Les principaux objectifs de cette étude sont de sélectionner la meilleure dose et d'évaluer l'efficacité de NFL-101 par rapport au placebo. Le critère principal est l'abstinence continue pendant 4 semaines et le critère secondaire clé est l'abstinence continue pendant 6 mois, mesurées à partir de 15 jours après la première administration et confirmées par la mesure du CO exhalé. D'autres critères secondaires sont aussi étudiés et notamment l'abstinence continue pendant 3 mois, 9 mois et 12 mois, l'abstinence continue en fin de traitement pendant 3 mois et 6 mois, ainsi que l'abstinence continue pendant les 3 derniers mois de l'étude. De nombreux critères exploratoires seront ensuite analysés. Le recrutement des sujets a démarré en janvier 2022, mobilisant progressivement un total de 8 Centres d'Investigation Clinique (CIC) de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lorient, Marseille, Montpellier, Poitiers et Rennes) ainsi que l'institut de recherche Eurofins-Optimed (Grenoble). La dernière et 318ème randomisation a été effectuée début mai 2023. Analyse des données et stratégie de communication des résultats Une analyse des résultats avait été annoncée après atteinte des 6 mois de suivi du 318ème sujet. Dans cette stratégie de communication, l'analyse des taux d'abstinence continue en exploitant les données des 6 premiers mois de suivi impliquait une levée d'aveugle. Celle-ci limitait l'exploitation des données collectées entre les 6ème et 12ème mois qui seraient considérées comme des données en ouvert. Maintenir l'aveugle pendant les 12 mois de suivi prévus permettrait une exploitation maximale de toutes les données collectées pendant l'étude CESTO II. L'observation d'un effet plus durable qu'anticipé lors de l'étude PRECESTO pousse à adopter une certaine prudence quant à une lecture anticipée des résultats conduisant à une levée d'aveugle avant le terme des 12 mois de suivi prévu. Si une réaction immunitaire est induite par l'administration de NFL-101, celle-ci pourrait conduire en plus d'un effet immédiat qui favoriserait la réussite d'une tentative d'arrêt, à un effet plus long terme de prévention ou de gestion des rechutes par exemple. L'étude CESTO II comprend en outre une hiérarchie dans les critères d'analyse, il y a un critère principal, puis un critère secondaire clé, 6 critères secondaires et de nombreux critères exploratoires. Chacun des critères secondaires a une grande pertinence clinique. Maintenir l'aveugle pendant les 12 mois de suivi permettra ensuite d'exploiter pleinement les résultats obtenus sur ces critères secondaires. Pour ces trois raisons et parce que l'étude CESTO II a concentré la majeure partie des ressources de la Société pour un total d'environ 8 M€, la décision a été prise d'exploiter au maximum les données générées. Cela passe par un maintien de l'aveugle jusqu'à la fin de la période d'observation prévue. Le calendrier prévisionnel est le suivant : • Dernière visite du dernier sujet inclus : début mai 2024 • Fin des audits des centres et de la revue des données collectées : fin juin 2024 • Levée de l'aveugle et transfert des données pour l'analyse statistique : mi-juillet 2024 • Communication des résultats sur le critère principal, le critère secondaire clé et les critères secondaires : fin juillet 2024 Il est important de rappeler que la Société est maintenue en condition d'aveugle au même titre que les sujets, les centres cliniques et la CRO Eurofins Optimed. Collaboration avec le CEA pour une étude du mécanisme d'action de NFL-101 En février 2023, NFL Biosciences a mis en oeuvre un partenariat avec le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), sur la recherche du mécanisme d'action de son candidat médicament NFL-101. L'étude est conduite par l'équipe Neuroi-magerie Pharmacologique du CEA Paris-Saclay. Elle consiste à suivre, par imagerie tomographique par émission de positons (TEP), les modifications de la fonction cérébrale associées au développement de la dépendance au tabac chez la souris afin de mettre en évidence les effets centraux du traitement par NFL-101. Les résultats sont attendus avant la fin du 1er trimestre 2024. 3 Co-développement de NFL-301, candidat médicament pour réduire la consommation d'alcool Dans le cadre de l'accord de co-développement mis en place début 2022, NFL Biosciences et son partenaire industriel Athena Pharmaceutiques ont développé une forme à libération prolongée d'extrait de la plante de kudzu se présentant sous la forme de microgranules, le NFL-301. L'ambition de NFL Biosciences est de développer le premier médicament par voie orale à base d'extraits de kudzu destiné à lutter contre la consommation excessive d'alcool. NFL prépare un pre-IND aux États-Unis qui devrait être déposé avant la fin du 4ème trimestre 2023 afin d'obtenir une validation par la FDA du procédé de fabrication, de la qualité du produit et de la stratégie de développement jusqu'à l'AMM. Il n'est pas prévu d'engager de dépenses conséquentes sur le développement de NFL-301 dans les 9 prochains mois. L'essentiel du travail est actuellement réglementaire et consultatif. Extension de la propriété intellectuelle NFL Biosciences a poursuivi sa stratégie de gestion et de protection des connaissances sur NFL-101 et NFL-301. Demande de brevet pour NFL-301 : une demande de brevet a été déposée aux États-Unis pour la formulation du NFL-301 avec une volonté d'extension au niveau mondial. Cette première demande de brevet pour NFL-301 vise à protéger des formulations à libération prolongée d'extraits de kudzu, une plante issue de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que leurs utilisations dans le traitement de la réduction de la consommation d'alcool. Accord de délivrance sur NFL-101 : NFL Biosciences dispose de trois familles de brevets lui conférant une large protection internationale de son candidat médicament NFL-101, incluant l'Europe, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Stratégie de partenariats Au-delà des études en cours (CESTO-II et la collaboration avec le CEA-Saclay), NFL BIOSCIENCES privilégiera la poursuite du développement du NFL-101 en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques ayant un intérêt dans le domaine de l'addiction. Dans le cadre de la marche normale des affaires, la Société a déjà eu des discussions avec plusieurs sociétés pharmaceutiques internationales. Compte tenu des résultats positifs de PRECESTO, ces discussions pourraient s'accélérer. En ce qui concerne le partenariat avec THEMIS PHARMACEUTICALS en Inde, la stratégie de développement dans ce pays est également en cours de réévaluation après les résultats de l'essai clinique PRECESTO. NFL Biosciences a été invitée à participer à deux conférences commerciales majeures dans les mois à venir, où les discussions avec les sociétés pharmaceutiques et les investisseurs institutionnels se poursuivront : • Conférence annuelle Jefferies Healthcare (Londres, 14-16 novembre 2023) • Conférence annuelle JP Morgan Healthcare (San Francisco, 8-11 janvier 2024) Mise en place début 2023 de sources de financements diversifiées : besoins de trésorerie couverts jusqu'au 4ème trimestre 2024 Début 2023, NFL Biosciences a mené à bien sa stratégie de financement en sollicitant différents dispositifs de subventions et d'avances, et les marchés financiers. Au total 4,2 M€ ont été perçus dans le courant du 1er trimestre 2023 et 0,7 M€ restent à percevoir d'ici à la production des constats de fin des études, soit un total sécurisé de 4,9 M€ (3 M€ par augmentation de capital et 1,9 M€ en avances remboursables ou subvention). NFL Biosciences a ainsi sécurisé le financement de l'avancement de ses projets prioritaires et dispose d'un horizon de trésorerie qui s'étend désormais jusqu'au 4ème trimestre 2024. NFL Biosciences continuera de s'appuyer sur une organisation aux coûts fixes limités. Au-delà, NFL Biosciences aura besoin de financements complémentaires qui pourront venir, indépendamment ou concomitamment (1) d'augmentations de capital (2) de financements non dilutifs, et (3) de partenariat avec des sociétés pharmaceutiques. 4 Évolution de la gouvernance Le 27 février 2023, le Conseil d'administration a nommé le Docteur Ignacio FAUS, Directeur Général de la Société, en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée n'excédant pas celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui se tiendrait en 2024. Le 27 juin 2023, les actionnaires ont approuvé la nomination de Madame Dominique COTE en qualité d'administratrice indépendante de la Société. Son mandat d'une durée de 3 ans arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui se tiendrait en 2026. Résultats du 1er semestre 2023 Les comptes du 1er semestre 2023 (1er janvier 2023 - 30 juin 2023), établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 5 octobre 2023. Ils ont fait l'objet d'une revue limitée des commissaires aux comptes et le rapport financier semestriel sera mis à disposition du public le 6 octobre 2023 après bourse. Comptes sociaux en euros 30 juin 2023 (6 mois) 30 juin 2022 (6 mois) 31 décembre 2022 (12 mois) Chiffre d'affaires net - - - Total des produits d'exploitation 94 777 5 22 Résultat d'exploitation (2 382 387) (1 300 816) (3 083 170) Résultat financier 71 388 107 829 182 831 Résultat exceptionnel - - 39 025 Impôt sur les bénéfices (200 349) (121 632) (417 829) Résultat net comptable (2 110 650) (1 071 354) (2 443 484) Capitaux propres 1 907 772 2 216 127 843 996 Immobilisations incorporelles (brevets) 122 785 139 577 135 784 Dettes - dont dettes financières - dont dettes d'exploitation - dont produits constatés d'avance 2 461 532 72 727 2 283 580 105 225 736 661 85 007 651 654 1 478 510 83 256 1 395 254 Disponibilités 3 359 459 2 044 267 1 053 581 Total du bilan 5 578 281 3 043 765 2 395 484 NFL Biosciences a enregistré au 1er semestre 2023 des produits d'exploitation de 94 K€. Le montant correspond à une quote-part de la subvention d'exploitation octroyée par Bpifrance (montant total 200 K€). Toujours en phase d'essais cliniques, NFL Biosciences n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours des deux exercices écoulés. En liaison avec les ressources allouées à l'avancement des programmes présentés ci-avant, et au fonctionnement de la Société, le résultat d'exploitation s'établit à (2,4) M€ au 1er semestre 2023, contre (1,3) M€ à la même période en 2022. Les salaires et charges sociales sont de 307 K€ pour 4 personnes au 30 juin 2023, contre 254 K€ en pour 3 personnes au 30 juin 2022. Au 1er semestre 2023, NFL Biosciences a évalué un Crédit d'Impôt recherche (CIR) de 203 K€, contre 101 K€ au 1er semestre 2022, une évolution qui traduit la montée en puissance de ses programmes de recherche. Sur la période, NFL Biosciences a perçu un préfinancement de 161 K€ du CIR déclaré en 2022 qui s'élevait au total à 397 K€. Le résultat financier du 1er semestre 2023, à 71 K€, contre 108 K€ un an plus tôt, est lié à la rémunération issue des placements des excédents de trésorerie pour 32 K€ et à la reprise de dépréciation du contrat de liquidité pour 39 K€. En conséquence, NFL Biosciences génère un résultat net de (2,1) M€ sur la période, contre (1,1) M€ au 30 juin 2022. 5 Au 30 juin 2023, le montant des capitaux propres de la Société s'élevait à 1,9 M€ et la trésorerie disponible à 3,4 M€. Les liquidités sont issues de l'augmentation de capital réalisée fin janvier 2023 (3,0 M€), des avances octroyées par Bpifrance pour les études cliniques de NFL-101 et de NFL-301 (1,1 M€). Au 3e trimestre 2023, la Société a perçu le produit de l'exercice de BSA et BSPCE de fin juin et juillet 2023 pour un montant total de 550 K€, ainsi que le 1er versement de la subvention pour l'étude PRECESTO pour 140 K€. Perspectives 2023 Le Dr Ignacio Faus, Président Directeur-général de NFL Biosciences a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés au cours de ces derniers mois. Nous avons exécuté l'essai clinique de phase 2a PRECESTO en respectant le budget et les délais. Les résultats obtenus dans PRECESTO, qui ont été présentés en détail dans ce communiqué de presse, sont très prometteurs. PRECESTO est le premier essai clinique contrôlé par placebo pour le NFL-101. Nous avons montré que le NFL-101 a un effet supérieur au placebo dans la réduction de la satisfaction liée au tabagisme. En ce qui concerne CESTO II, nous avons également l'intention de réaliser cet essai clinique en respectant le budget et le calendrier. À la lecture des résultats de PRECESTO, le conseil d'administration a décidé de modifier le calendrier de communication des résultats de CESTO-II, afin de maximiser le potentiel de l'étude. En ce qui concerne le NFL-301, notre produit pour la réduction de la consommation d'alcool, nous avons progressé dans la mise au point d'une nouvelle formulation du produit. Au cours des prochains mois, la poursuite du développement va continuer. Comme nous l'avons déjà mentionné, NFL Biosciences dispose d'une gestion des coûts fixes très rigoureuse. Nous utilisons les fonds qui nous sont alloués avec le plus grand soin et les consacrons principalement au financement des études scientifiques. Grâce à cela, l'horizon de trésorerie de l'entreprise peut être étendu à la fin de l'année 2024. Compte tenu de notre petite taille, nous allons donner la priorité à la recherche de partenariats pour le développement du NFL-101 au-delà des études en cours. Des discussions ont été entamées avec de grandes sociétés pharmaceutiques américaines et européennes et, à la lumière des résultats positifs de PRECESTO, elles pourraient maintenant être accélérées. »

