NFL BIOSCIENCES CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC THEMIS MEDICARE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NFL-101 EN INDE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir conclu un partenariat pour développer le NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, sur le marché indien avec Themis Medicare Ltd (NSE - Symbole : THEMISMED ; BSE - Code script : 530199), une société pharmaceutique dont le siège est à Mumbai et qui, depuis plus de 50 ans, met de nouvelles options de traitement à la disposition des patients.

Themis Medicare Limited (Themis) a soumis une demande de IND (Investigational New Drug) pour un essai clinique de phase II / III à la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), l'autorité réglementaire nationale de l'Inde (NRA). L'Inde compte environ 267 millions de fumeurs, et leurs options pour arrêter de fumer sont très limitées.

Les substituts nicotiniques comprennent les timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine. Ils sont utilisés en substitution des cigarettes après un arrêt ou une diminution de la consommation de cigarettes pour atténuer les symptômes de manque dus à l’arrêt ou à la réduction de l’apport en nicotine.

Une fois l'étude approuvée, l'essai clinique sera mené en Inde, auprès de 334 fumeurs. Le coût du processus, de la soumission à la réalisation de l'étude, sera pris en charge par Themis Medicare. Themis achètera à NFL Biosciences le principe actif pharmaceutique (API) NFL-101. NFL recevra également des redevances à deux chiffres sur les ventes.

Ignacio Faus, Directeur Général de NFL Biosciences a déclaré : « Nous sommes très heureux de mettre en place un partenariat pour NFL-101 avec Themis Medicare. Le marché indien du sevrage tabagique est très vaste. Nous espérons un développement rapide et accéléré en Inde afin que le NFL-101 puisse atteindre le marché en peu de temps. Il s'agit de notre premier partenariat en ce qui concerne le développement international du NFL-101 et nous avons l'intention d'en établir d'autres à l'avenir, dans les pays développés ainsi que dans les pays à faible et moyen revenu. Pour cette transaction, notre conseiller stratégique est Aagami Inc, USA ».

Marché adressable pour le NFL-101 en Inde (Source : https://www.who.int/india/health-topics/tobacco)

Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. C'est l'une des principales causes de décès et de maladie en Inde et il est responsable de près de 1,35 million de décès chaque année. L'Inde est également le deuxième plus grand consommateur et producteur de tabac.

Près de 267 millions d'adultes (15 ans et plus) en Inde (29 % de tous les adultes) étaient des consommateurs de tabac, selon l'enquête mondiale sur le tabac chez les adultes en Inde, 2016-17. La forme la plus répandue de consommation de tabac en Inde est le tabac non fumé et les produits couramment utilisés sont le khaini, le gutkha, la chique de bétel avec du tabac et le zarda. Les formes de tabac à fumer utilisées sont le bidi, la cigarette et le narguilé.

Les coûts économiques totaux attribués à la consommation de tabac, toutes maladies confondues, en Inde au cours de l'année 2017-18 pour les personnes âgées de 35 ans et plus s'élevaient à 177 341 crore INR (27,5 milliards USD).

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

A propos de Themis Medicare Ltd

Themis Medicare Ltd (TML), créée en 1969, est un leader du secteur hospitalier en Inde. C'est l'une des sociétés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide (cotée au NSE et au BSE), spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques sur ordonnance. Elle dispose d'une installation entièrement intégrée de produits pharmaceutiques intermédiaires, d'API et de formulations de dosage finies (FDF) pour répondre à tous les marchés qu'elle dessert. L'organisation a quatre principaux secteurs verticaux pour servir ses clients internes et externes dans le monde entier.

A. Formulations posologiques finies : Les installations de TML pour les FDF sont approuvées par l'UE et équipée pour produire des comprimés et des formes de dosage topiques. TML dispose également d'une installation pour les produits injectables avec des capacités pour les flacons, les ampoules et les dosages PFS.

B. L'installation FDF possède une expertise éprouvée en R&D avec des capacités pour :

a. Formulation et développement de nouveaux systèmes d'administration de médicaments (N.D.D.S.),

b. Services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO),

C. API synthétiques : L'intégration verticale en amont des API synthétiques forme la colonne vertébrale avec des capacités de R & D indépendantes.

D. Fermentation Biotech : Une des entreprises pionnières dans la mise en place de capacités basées sur la chimie de la fermentation.

TML a un modèle commercial diversifié avec une présence sur le modèle B2B et une forte présence sur le marché domestique B2C. La société exporte dans plus de 45 pays et a pour stratégie de développer son portefeuille dans le secteur hospitalier en se concentrant sur les zones géographiques soumises à des réglementations strictes.

Depuis plus de cinq décennies, TML poursuit sa mission avec patience, dévouement, imagination et compétence. Notre vision est de développer des médicaments ciblés qui offrent aux patients et aux médecins des soins de santé meilleurs, plus sûrs et plus rentables pour tous.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.themismedicare.com.

Contacts:

Mr. Nirav Patel – nirav.patel@themismedicare.com; +91 98250 50034; Dr. Sachin Patel – sachin@themismedicare,com; +91 98202 88254

