NFL BIOSCIENCES CONFIRME LE RENOUVELLEMENT DE SON ELIGIBILITE AU PEA-PME

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, confirme le renouvellement de son éligibilité au PEA-PME.

NFL Biosciences confirme le renouvellement de son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze mois à venir conformément au décret d’application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Pour rappel, y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le total de bilan à 2 milliards.

En conséquence, les actions NFL BIOSCIENCES (FR0014003XT0 – ALNFL) peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochaine publication financière : Résultats du 1er semestre 2023, le 5 octobre 2023, après Bourse.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

