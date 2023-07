NFL BIOSCIENCES : DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS DÉDIÉE À LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL AVEC NFL-301 & PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE PRE-IND AUPRÈS DE LA FDA

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir déposé ce jour une demande de brevet aux États-Unis pour son candidat médicament NFL-301, dédié à la réduction de la consommation d’alcool. Cette étape est préalable à une demande pre-IND auprès de la FDA aux États-Unis1, et s’accompagne d’une volonté d’extension de cette nouvelle demande de brevet au niveau mondial.

Dépôt d’une demande de brevet aux États-Unis pour la formulation du NFL-301 et volonté d’extension au niveau mondial

NFL Biosciences poursuit sa stratégie de gestion et de protection des connaissances avec le dépôt d’un premier brevet pour le NFL-301. Il vise à protéger des formulations à libération prolongée d’extraits de kudzu, une plante issue de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que leurs utilisations dans le traitement de la réduction de la consommation d’alcool.

Dans le cadre de l’accord de co-développement mis en place début 2022, NFL Biosciences et son partenaire industriel Athena Pharmaceutiques, ont développé une forme à libération prolongée d’extrait de kudzu se présentant sous la forme de microgranules, le NFL-301.

L’ambition de NFL Biosciences est de développer le premier médicament par voie orale à base d’extraits de kudzu destiné à lutter contre la consommation excessive d’alcool. NFL-301 se différenciera en cela des compléments alimentaires à base de kudzu par :

Un positionnement en tant que médicament respectant la règlementation des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) ;

Un dosage supérieur et dans la plage attendue d’efficacité dans les pays limitant les concentrations journalières en tant que complément alimentaire (par exemple la France, la Belgique, et d’autres pays européens) ;

Une qualité contrôlée dans le cadre du respect des bonnes pratiques pharmaceutiques ;

Un effet prolongé permettant une seule prise par jour ;

Des facilités de prise et d’adaptation de dosage permises par les microgranules en comparaison avec des gélules ou comprimés.





Préparation d’une demande de pre-IND aux États-Unis pour NFL-301

NFL prépare un pre-IND aux États-Unis qui devrait être déposé en septembre afin d’obtenir une validation par la FDA du procédé de fabrication, de la qualité du produit et de la stratégie de développement jusqu’à l’AMM.

Ce projet est mené en collaboration avec le Pr Scott Lukas, Directeur du laboratoire de recherche en psychopharmacologie comportementale et du centre d'imagerie de l'hôpital Mc Lean de l’Université Médicale de Harvard à Boston, spécialiste de renommée mondiale en addictologie et à l’origine d’études cliniques récentes dédiées à l’effet de l’administration d’extraits de kudzu sur la réduction de la consommation d’alcool : « Je me réjouis du développement par NFL Biosciences d’une forme à libération prolongée d’extrait de kudzu de qualité pharmaceutique. Nous avions atteint les limites de développement clinique avec les formes traditionnelles. Cette formulation devrait nous permettre de poursuivre le développement de ce traitement potentiellement disruptif, car jusqu’à présent très bien toléré, sans effets secondaires et efficace. »

Bruno Lafont, Directeur général délégué en charge du développement scientifique des projets de la société « Nous remercions vivement Athena Pharmaceutiques pour le développement de cette formulation qui concrétise 18 mois de travail, ainsi que le cabinet Ipsilon et Francis Ahner, membre de notre conseil d’administration et expert mondial en propriété intellectuelle, pour la préparation de cette demande de brevet. Notre volonté affirmée lors de l’introduction en bourse de développer un second candidat médicament en plus du NFL-101 se confirme progressivement et devrait se matérialiser de façon plus évidente encore d’ici la fin de l’année. »

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

1 La demande de pre IND (« pré-enquête pour les demandes de nouveaux médicaments (IND) ») de la FDA (« Food & Drug Administration ») vise à préparer, par des communications précoces entre les sociétés et les divisions d'examen des nouveaux médicaments de la FDA, les données nécessaires pour justifier une demande d'IND.

