NFL BIOSCIENCES : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir mis en œuvre un contrat de liquidité avec la société INVEST SECURITIES à compter du lundi 19 juillet 2021.

Ce contrat de liquidité a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur depuis novembre 2018, et plus particulièrement par les dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Il a été conclu pour une durée initiale de 2 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an.

Pour la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figurent en date du 19 juillet 2021 sur le compte de liquidité NFL BIOSCIENCES :

99 999,32 € en espèce

30 993 titres

L’exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée à Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée.

Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.

