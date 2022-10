NFL Biosciences : Documént Financiére

initialement déposé et approuvé en France, porte sur un « extrait aqueux de feuille de tabac et son utilisation pour le traitement de la dépendance ». L'innovation sur laquelle repose NFL-101 est ainsi protégée jusqu'en 2036 en France, aux États-Unis, et désormais également en Chine (300 millions de fumeurs) depuis avril 2022 et en Corée du Sud (9 millions de fumeurs) depuis mai 2022.

Des demandes d'enregistrement nationales sont toujours en phase d'examen dans les régions et pays suivants : Japon, Canada, Australie, Europe, Brésil, Inde, Indonésie, Philippines, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Nigéria.

Partenariat avec Themis Medicare pour le développement de NFL-101 en Inde

En octobre 2022, NFL Biosciences a conclu un partenariat avec Themis Medicare Ltd pour développer le NFL-101 sur le marché indien. Themis Medicare, une société pharmaceutique dont le siège est à Mumbai et qui, depuis plus de 50 ans, met de nouvelles options de traitement à la disposition des patients, a soumis une demande de IND (Investigational New Drug) pour un essai clinique de phase II / III à la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), l'autorité réglementaire nationale de l'Inde (NRA).

L'Inde compte environ 267 millions de fumeurs, et leurs options pour arrêter de fumer sont très limitées. Une fois l'étude approuvée, l'essai clinique sera mené en Inde auprès de 334 fumeurs. Le coût du processus, de la soumission à la réalisation de l'étude, sera pris en charge par Themis Medicare. Themis achètera à NFL Biosciences le principe actif pharmaceutique (API) NFL-101. NFL Biosciences recevrait également des redevances à deux chiffres sur les ventes.

Recrutement d'un directeur financier

Sur le 1er semestre 2022, la Société a renforcé son équipe par le recrutement d'un directeur financier. Guillaume Audema a passé 6 ans en cabinet d'audit atteignant le poste de manager. Il rejoint NFL Biosciences après une première expérience de directeur financier en entreprise.

SYNTHÈSE DES RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

Les comptes semestriels 2022, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 octobre 2022. La revue limitée des comptes semestriels a été finalisée et le rapport financier du 1er semestre 2022 sera mis à disposition ce 26 octobre 2022, il pourra être consulté sur www.nflbiosciences.com, menu « Investisseurs », section « Documentation »

L'introduction sur Euronext Growth Paris en juillet 2021 avait donné lieu à l'enregistrement d'une prime d'émission de 4 960 724,34 euros, pour un montant brut perçu de 5 M€ (net 4,2 M€). Depuis, NFL Biosciences a déroulé son plan de marche conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en bourse tout en renforçant son organisation pour accompagner ces nouvelles étapes dans le développement de ses candidats médicament botanique pour le traitement des addictions, et en particulier NFL-101.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre à (1 301) K€, contre (902) K€ en 2021, traduit les coûts engagés pour l'étude clinique CESTO II, le renforcement des équipes à compter du 3ème trimestre 2021, la fabrication de lots de principes actifs, les coûts de propriété industrielle, et les paiements aux CRO. Compte tenu de la décision prise de recruter les patients en France, la filiale en Australie sera dissoute au 2ème semestre. Cette décision de recruter tous les patients en France a été prise grâce : (i) au bon rythme de recrutement dans les différents CHU français, et (ii) au coût beaucoup plus réduit des essais cliniques en France en comparaison avec l'Australie.

La montée en puissance de l'étude clinique se reflète dans la hausse des dettes fournisseurs à 534 K€ pour ce semestre, contre 120 K€ au 31 décembre 2021, principalement constitués de factures non échues. La Société dispose toujours d'un PGE de 85 K€ dont les remboursements à hauteur d'un quart par an commenceront en 2023. Un précédent financement conditionné au succès de l'étude de Phase I sur NFL-101, enregistré en quasi fonds propres, est en cours de remboursement pour 18 K€ par trimestre et sera totalement remboursé en décembre 2023.

Les disponibilités au 30 juin 2022 s'élèvent à 2 044 267 € et ne tiennent pas compte du crédit d'impôt recherche qui s'élève à 100 670 € au titre de ce 1er semestre et à 159 447 € au titre de 2021 qui n'avaient pas encore été perçus par la Société au 30 juin 2022.