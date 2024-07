NFL BIOSCIENCES : Invest Securities relève sa cible

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre NFL Biosciences avec un objectif de cours relevé de 5,5 à 8,8 euros.



L'analyste rapporte que les résultats de CESTO-2, communiqués ce matin, sont 'globalement satisfaisants' et vont permettre de valider un passage en Phase III.



'Le management anticipe désormais une publication scientifique complète après l'été, tout en continuant de préparer la Phase III afin de maximiser ses chances de signer un accord de licence que nous attendons en 2025 aux US et en Europe, potentiellement avant d'être à court de liquidités (T2 25)', souligne le broker.





