NFL Biosciences : Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2023

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce



Les actionnaires de NFL Biosciences sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 27 juin 2023 à 14 heures à l’Hôtel Pullman La Pléiade Montpellier Centre, 1 rue des Pertuisanes - 34000 Montpellier

L’avis préalable de réunion à l’Assemblée Générale Mixte et valant avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 22 mai 2023.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page :

https://www.nflbiosciences.com/fr/agm





À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

