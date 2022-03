NFL Biosciences : en forte hausse après les résultats

Le titre gagne plus de 4% alors qu'Invest Securities réitère son objectif de cours de 4,9E et son opinion achat.



L'analyste estime que les résultats 2021 ont été marqués par une accélération mesurée des OPEX au 2ème semestre (-720kE contre -584kE att) et des frais financiers.



' En 2021, la perte nette s'est ainsi creusée à -978kE (vs -754kE att). La trésorerie s'élève à 3mE supposant une visibilité financière jusqu'à fin T2 23 (vs T3 23 préc.) selon nos estimations ' indique Invest Securities.



' En 2022, on attend la poursuite du recrutement de l'étude CESTO II évaluant NFL-101 dans l'addiction au tabac avec un enrôlement possible des patients d'ici fin 2022 et des résultats attendus au T1 24 en décalage de 6 mois par rapport à notre modèle ' rajoute le bureau d'analyses.



